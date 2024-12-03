Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 10 Gia Thượng, Ngọc Thụy, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Vận hành sàn TMĐT Shopee, Lazada, Tiktok

Làm video về sản phẩm

Phân tích và đọc số liệu báo cáo

Lên kế hoạch chương trình hàng tháng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan

Yêu cầu kinh nghiệm 1 năm vận hành sàn TMĐT biết Tạo sản phẩm, Chạy các Chương Trình Marketting, Vận hành cơ bản

Sử dụng thành thạo các công cụ chỉnh sửa ảnh, video, CANVA, CAPCUT, PHOTOSHOP....

Có sử dụng app Shopee, Lazada, TikTok để trải nghiệm mua hàng tối thiểu hạng Vàng

Có tinh thần trách nhiệm, kiên nhẫn và khả năng học hỏi, tích cực phản hồi thông tin, hợp tác với nhóm để đạt được mục tiêu hoạt động

Có khả năng tính toán

Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ chế thăng tiến rõ ràng, định hướng lên vị trí Leader Kinh doanh, cơ hội đảm nhiệm vị trí cao hơn trong Công ty

Thưởng tết, lương tháng thứ 13, thưởng nóng, du lịch hàng năm

Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật...và các phúc lợi theo quy định của Công ty

Được đào tạo về TMĐT ( tư duy và các kỹ năng quản lí sàn)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin