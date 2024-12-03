Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 10 Gia Thượng, Ngọc Thụy, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Vận hành sàn TMĐT Shopee, Lazada, Tiktok
Làm video về sản phẩm
Phân tích và đọc số liệu báo cáo
Lên kế hoạch chương trình hàng tháng
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan
Yêu cầu kinh nghiệm 1 năm vận hành sàn TMĐT biết Tạo sản phẩm, Chạy các Chương Trình Marketting, Vận hành cơ bản
Sử dụng thành thạo các công cụ chỉnh sửa ảnh, video, CANVA, CAPCUT, PHOTOSHOP....
Có sử dụng app Shopee, Lazada, TikTok để trải nghiệm mua hàng tối thiểu hạng Vàng
Có tinh thần trách nhiệm, kiên nhẫn và khả năng học hỏi, tích cực phản hồi thông tin, hợp tác với nhóm để đạt được mục tiêu hoạt động
Có khả năng tính toán
Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ chế thăng tiến rõ ràng, định hướng lên vị trí Leader Kinh doanh, cơ hội đảm nhiệm vị trí cao hơn trong Công ty
Thưởng tết, lương tháng thứ 13, thưởng nóng, du lịch hàng năm
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật...và các phúc lợi theo quy định của Công ty
Được đào tạo về TMĐT ( tư duy và các kỹ năng quản lí sàn)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM
