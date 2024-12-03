Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN EDUCI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - CT2 The Pride, đường Nguyễn Thanh Bình, La Khê, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

• Nghiên cứu đối thủ, thị trường và khách hàng để đưa ra thông điệp quảng cáo phù hợp hiệu quả.

• Hoạch định chiến lược kinh doanh và quảng bá các dịch vụ của công ty.

• Thiết lập ngân sách Marketing, chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao.

• Cùng team xây dựng, phát triển ý tưởng các kế hoạch quảng cáo, truyền thông, PR, marketing trên các nền tảng.

• Trực tiếp thực hiện các chiến dịch và ReMarketing trên Tiktok Ads, Facebook Ads

• Lập kế hoạch, đề xuất chi phí dự kiến cho chiến dịch Marketing.

• Xử lý các vấn đề rủi ro trong quá trình chạy quảng cáo.

• Thực hiện phân tích từ khóa và chạy quảng cáo (chọn lọc keyword, phân loại, bid giá, tỷ lệ chuyển đổi,...) nhằm tối ưu hóa về chi phí và hiệu quả chương trình chạy quảng cáo.

• Giám sát và đo lường hiệu quả thông qua báo cáo hàng tuần/tháng.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm chạy ads mảng phần mềm, giải pháp công nghệ số.

• Có kiến thức về Ads tối thiểu từ 1-2 năm trở lên

• Nhanh nhẹn, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

• Có khả năng lên kế hoạch tổng thể và lead đội nhóm.

• Có khả năng quản lý công việc hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EDUCI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10-12M + 1-2% hoa hồng

Thưởng chuyên cần

Đóng BHXH theo quy định của nhà nước

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

BHXH, BHYT, BHTT đầy đủ theo quy định của nhà nước

Lương tháng 13, thưởng,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EDUCI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin