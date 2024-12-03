Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN EDUCI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN EDUCI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN EDUCI GROUP
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN EDUCI GROUP

Nhân viên Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EDUCI GROUP

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- CT2 The Pride, đường Nguyễn Thanh Bình, La Khê, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

• Nghiên cứu đối thủ, thị trường và khách hàng để đưa ra thông điệp quảng cáo phù hợp hiệu quả.
• Hoạch định chiến lược kinh doanh và quảng bá các dịch vụ của công ty.
• Thiết lập ngân sách Marketing, chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao.
• Cùng team xây dựng, phát triển ý tưởng các kế hoạch quảng cáo, truyền thông, PR, marketing trên các nền tảng.
• Trực tiếp thực hiện các chiến dịch và ReMarketing trên Tiktok Ads, Facebook Ads
• Lập kế hoạch, đề xuất chi phí dự kiến cho chiến dịch Marketing.
• Xử lý các vấn đề rủi ro trong quá trình chạy quảng cáo.
• Thực hiện phân tích từ khóa và chạy quảng cáo (chọn lọc keyword, phân loại, bid giá, tỷ lệ chuyển đổi,...) nhằm tối ưu hóa về chi phí và hiệu quả chương trình chạy quảng cáo.
• Giám sát và đo lường hiệu quả thông qua báo cáo hàng tuần/tháng.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm chạy ads mảng phần mềm, giải pháp công nghệ số.
• Có kiến thức về Ads tối thiểu từ 1-2 năm trở lên
• Nhanh nhẹn, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
• Có khả năng lên kế hoạch tổng thể và lead đội nhóm.
• Có khả năng quản lý công việc hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EDUCI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10-12M + 1-2% hoa hồng
Thưởng chuyên cần
Đóng BHXH theo quy định của nhà nước
Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
BHXH, BHYT, BHTT đầy đủ theo quy định của nhà nước
Lương tháng 13, thưởng,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EDUCI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN EDUCI GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN EDUCI GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: CT2 The Pride - Tố Hữu - Hà Đông - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-marketing-thu-nhap-12-25-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job265154
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 35 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu
Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 35 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cp Thương Mại Hmh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công Ty Cp Thương Mại Hmh Việt Nam
13 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Prime Quality Training Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu Prime Quality Training Limited
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Trung Tâm Anh Ngữ SMEPace làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Trung Tâm Anh Ngữ SMEPace
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Đồng Phục Phương Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Đồng Phục Phương Thảo
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM
5 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Công ty cổ phần dược phẩm Delap
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu JobsGO Recruit
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ MATHTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ MATHTECH
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Sti - Simple Tech Investment làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Sti - Simple Tech Investment
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Hermanoss Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Hermanoss Việt Nam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ENUY CORPORATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ENUY CORPORATION
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HÀN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HÀN
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Chi Nhánh Công Ty TNHH Keyence Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu Chi Nhánh Công Ty TNHH Keyence Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Ney Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Ney Design
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Capi Edu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Capi Edu Việt Nam
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing LG Electronics Development Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận LG Electronics Development Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Giáo Dục IXL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giáo Dục IXL Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura
5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư, Xây Dựng Và Cơ Khí Đức Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư, Xây Dựng Và Cơ Khí Đức Phát
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura
5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Dược phẩm Sakura
7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm