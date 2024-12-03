Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bao bì Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Công ty TNHH Sản xuất và XNK Bao bì Hà Nội, Lô TTCN - 1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Nghiên cứu sản phẩm được cấp trên đưa xuống. Xác định chuẩn tệp khách hàng phù hợp với sản phẩm của công ty

Triển khai các chiến dịch chạy quảng cáo chuyển đổi ở thị trường Đông Nam Á (sản phẩm: thiết bị gia dụng, đồ điện tử, thời trang...)

Lên các chiến dịch chạy quảng cáo, lên chiến dịch và tối ưu chi phí chạy quảng cáo, ngân sách không giới hạn.

Sáng tạo content, chạy chiến dịch hoặc tự chỉnh sửa media để chạy quảng cáo

Tối ưu và kiểm tra các chiến dịch chạy quảng cáo hàng ngày

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 6 tháng kinh nghiệm chạy quảng cáo mess/chuyển đổi

Có laptop cá nhân

Biết sử dụng tin học văn phòng Word, Excel

Thái độ tích cực, cầu tiến, cố gắng, ham học hỏi

Biết Tiếng Anh là 1 lợi thế

Có khả năng sử dụng Capcut và Canva cơ bản (nếu không biết sẽ được đào tạo)

Tại Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bao bì Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: hưởng doanh số tới 30+ triệu (không giới hạn, phụ thuộc năng lực). Do thị trường Đông Nam Á tiềm năng, mới nổi nên dễ chạy và sẽ có kết quả khả quan

Được đào tạo cơ bản về tư duy công việc

Đa dạng, chủ động về sản phẩm và thị trường

Có cơ hội thăng tiến, ôm sản phẩm hoặc ôm thị trường riêng nếu có năng lực và khao khát thực sự

Làm việc trong môi chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, thoải mái.

Được tham gia nhiều hoạt động vui chơi giải trí tiệc hàng tháng tại công ty

Thưởng lễ tết, doanh thu, tháng lương 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bao bì Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin