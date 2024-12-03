Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bao bì Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bao bì Hà Nội
- Hà Nội:
- Công ty TNHH Sản xuất và XNK Bao bì Hà Nội, Lô TTCN
- 1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Huyện Chương Mỹ
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Nghiên cứu sản phẩm được cấp trên đưa xuống. Xác định chuẩn tệp khách hàng phù hợp với sản phẩm của công ty
Triển khai các chiến dịch chạy quảng cáo chuyển đổi ở thị trường Đông Nam Á (sản phẩm: thiết bị gia dụng, đồ điện tử, thời trang...)
Lên các chiến dịch chạy quảng cáo, lên chiến dịch và tối ưu chi phí chạy quảng cáo, ngân sách không giới hạn.
Sáng tạo content, chạy chiến dịch hoặc tự chỉnh sửa media để chạy quảng cáo
Tối ưu và kiểm tra các chiến dịch chạy quảng cáo hàng ngày
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân
Biết sử dụng tin học văn phòng Word, Excel
Thái độ tích cực, cầu tiến, cố gắng, ham học hỏi
Biết Tiếng Anh là 1 lợi thế
Có khả năng sử dụng Capcut và Canva cơ bản (nếu không biết sẽ được đào tạo)
Tại Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bao bì Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo cơ bản về tư duy công việc
Đa dạng, chủ động về sản phẩm và thị trường
Có cơ hội thăng tiến, ôm sản phẩm hoặc ôm thị trường riêng nếu có năng lực và khao khát thực sự
Làm việc trong môi chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, thoải mái.
Được tham gia nhiều hoạt động vui chơi giải trí tiệc hàng tháng tại công ty
Thưởng lễ tết, doanh thu, tháng lương 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bao bì Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
