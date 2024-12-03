Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bao bì Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bao bì Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bao bì Hà Nội

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bao bì Hà Nội

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Công ty TNHH Sản xuất và XNK Bao bì Hà Nội, Lô TTCN

- 1, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Nghiên cứu sản phẩm được cấp trên đưa xuống. Xác định chuẩn tệp khách hàng phù hợp với sản phẩm của công ty
Triển khai các chiến dịch chạy quảng cáo chuyển đổi ở thị trường Đông Nam Á (sản phẩm: thiết bị gia dụng, đồ điện tử, thời trang...)
Lên các chiến dịch chạy quảng cáo, lên chiến dịch và tối ưu chi phí chạy quảng cáo, ngân sách không giới hạn.
Sáng tạo content, chạy chiến dịch hoặc tự chỉnh sửa media để chạy quảng cáo
Tối ưu và kiểm tra các chiến dịch chạy quảng cáo hàng ngày

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 6 tháng kinh nghiệm chạy quảng cáo mess/chuyển đổi
Có laptop cá nhân
Biết sử dụng tin học văn phòng Word, Excel
Thái độ tích cực, cầu tiến, cố gắng, ham học hỏi
Biết Tiếng Anh là 1 lợi thế
Có khả năng sử dụng Capcut và Canva cơ bản (nếu không biết sẽ được đào tạo)

Tại Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bao bì Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: hưởng doanh số tới 30+ triệu (không giới hạn, phụ thuộc năng lực). Do thị trường Đông Nam Á tiềm năng, mới nổi nên dễ chạy và sẽ có kết quả khả quan
Được đào tạo cơ bản về tư duy công việc
Đa dạng, chủ động về sản phẩm và thị trường
Có cơ hội thăng tiến, ôm sản phẩm hoặc ôm thị trường riêng nếu có năng lực và khao khát thực sự
Làm việc trong môi chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, thoải mái.
Được tham gia nhiều hoạt động vui chơi giải trí tiệc hàng tháng tại công ty
Thưởng lễ tết, doanh thu, tháng lương 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bao bì Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bao bì Hà Nội

Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bao bì Hà Nội

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô TTCN - 1, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ- Hà Nội, Hanoi, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

