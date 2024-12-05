Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT NAM

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT NAM

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 331 Đường Bát Khối, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Lập kế hoạch Marketing hàng tháng, quý, năm
Tìm hiểu và làm việc trực tiếp với các đối tác và các bộ phận có liên quan để hoàn thành mục tiêu
Lên ngân sách quảng cáo và các chiến dịch truyền thông phù hợp với Mục tiêu chung của Công ty

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu giới tính nam, ưa nhìn
Biết Chụp ảnh đẹp và sử dụng các phần mềm liên quan tới công việc Marketing
Năng động, hoạt ngôn và khéo léo để làm việc trôi chảy với các bộ phận phòng ban, đối tác và khách hàng một cách hiệu quả

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- thăng tiến cao công bằng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 27, phố Nguyễn Khắc Hiếu, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

