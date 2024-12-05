Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 331 Đường Bát Khối, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Lập kế hoạch Marketing hàng tháng, quý, năm

Tìm hiểu và làm việc trực tiếp với các đối tác và các bộ phận có liên quan để hoàn thành mục tiêu

Lên ngân sách quảng cáo và các chiến dịch truyền thông phù hợp với Mục tiêu chung của Công ty

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu giới tính nam, ưa nhìn

Biết Chụp ảnh đẹp và sử dụng các phần mềm liên quan tới công việc Marketing

Năng động, hoạt ngôn và khéo léo để làm việc trôi chảy với các bộ phận phòng ban, đối tác và khách hàng một cách hiệu quả

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- thăng tiến cao công bằng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin