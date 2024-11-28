Tuyển Nhân viên môi trường Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Đạt Hoàng Gia làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Đạt Hoàng Gia
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Đạt Hoàng Gia

Nhân viên môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Đạt Hoàng Gia

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Số 85/18, đường ĐX 37, tổ 19

- Phường Phú Mỹ

- Thành phố Thủ Dầu Một

- Bình Dương., Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Khảo sát công trình.
- Lập bảng tiến độ công việc.
- Thực hiện bản vẽ thi công.
- Thực hiện bốc khối lượng vật tư.
- Thực hiện bản vẽ hoàn công.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng ngành môi trường
- Kinh nghiệm:Không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, nhiệt tình.
- Tính tự giác cao, khả năng tổ chức sắp xếp công việc.
- Sử dụng thành thạo phần mềm Auto Cad hoặc Revit.
- Giới tính: Nam/Nữ

Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Đạt Hoàng Gia Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương NET: 10 - 12 (tr)
- Lương tháng 13, thưởng lễ tết,...
- Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm.
- Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Đạt Hoàng Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Đạt Hoàng Gia

Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Đạt Hoàng Gia

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: ĐX-037, 83/7, Khu phố 1, p. Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

