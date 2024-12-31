Tuyển Nhân viên môi trường Cục Biển Và Hải Đảo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tư vấn hỗ trợ thực hiện Dự án có trách nhiệm hỗ trợ hành chính cho các hoạt động của Ban QLDA, đảm bảo công việc hành chính của Dự án được thực hiện tốt. Tư vấn cũng có trách nhiệm hỗ trợ cho Giám đốc Ban QLDA, cán bộ Ban QLDA và các chuyên gia đến làm việc bao gồm các chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế được Dự án tuyển dụng.

Tư vấn hỗ trợ thực hiện Dự án

Q

D

Tư vấn

QLDA

Trong phạm vi trách nhiệm nêu trên, Tư vấn được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ cụ thể gồm:

các nhiệm vụ cụ thể

:

a) Nhiệm vụ hành chính:

- Cung cấp các hỗ trợ cần thiết trong việc quản lý hoạt động của Dự án theo Văn kiện Dự án và các quy định của cơ quan quản lý.

- Dự thảo văn bản trong phạm vi trách nhiệm của Ban QLDA.

- Hỗ trợ hồ sơ, thủ tục liên quan đến đấu thầu.

- Chuẩn bị các công việc hỗ trợ cho mua sắm trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm và các phương tiện hỗ trợ khi cần thiết.

- Hỗ trợ hành chính cho các sự kiện, bao gồm tổ chức hội thảo, cuộc họp (hàng tháng, hàng quý và hàng năm), tham quan học tập, các sự kiện đào tạo.

- Chuẩn bị cho các chuyến công tác của Ban QLDA, bao gồm cả thị thực (visa), phương tiện và đặt chỗ ở cho cán bộ Dự án, tư vấn và khách mời.

- Hỗ trợ việc lập kế hoạch hoạt động và các báo cáo của Dự án.

- Quản lý các hồ sơ, tài liệu và văn bản của Dự án.

- Chuẩn bị và lưu trữ dữ liệu các sự kiện của Dự án để cung cấp thông tin cho cán bộ Dự án, Ban Chỉ đạo Dự án, UNDP và các đơn vị, tổ chức khác tham gia Dự án.

- Tiếp nhận điện thoại, email và thư tín.

- Hỗ trợ hành chính cho Quản đốc Dự án và cán bộ Dự án trong các hoạt động, các cuộc họp và các sự kiện khác theo yêu cầu.

- Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của Quản đốc Dự án hoặc Giám đốc Ban QLDA.

b) Nhiệm vụ phiên dịch/dịch thuật tiếng Anh - Việt:

tiếng Anh - Việt:

- Phiên dịch tại các buổi họp, thảo luận,… liên quan đến các hoạt động của Dự án (bao gồm các buổi họp, hội thảo quy mô nhỏ, các chuyến đi thực địa hoặc các hoạt động khác liên quan đến Dự án).

-

Phiên dịch tại các buổi họp, thảo luận,… liên quan đến các hoạt động của

ự án (bao gồm các buổi họp, hội thảo quy mô nhỏ, các chuyến đi thực địa hoặc các hoạt động khác liên quan đến

ự án)

.

- Phiên dịch cho Giám đốc Ban QLDA, cán bộ Dự án và các chuyên gia tư vấn quốc tế theo yêu cầu.

Phiên dịch cho Giám đốc Ban

, cán bộ

ự án và các chuyên gia tư vấn quốc tế theo yêu cầu

- Dịch các báo cáo, văn bản, tài liệu,… của Dự án và của các chuyên gia theo sự phân công của Quản đốc Dự án hoặc Lãnh đạo Ban QLDA.

Dịch các báo cáo, văn bản, tài liệu,… của

ự án và của các chuyên gia theo sự phân công của Quản đốc

ự án hoặc Lãnh

đạo

Ban

QLDA.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến phiên dịch/dịch thuật theo yêu cầu của Quản đốc Dự án hoặc Lãnh đạo Ban QLDA.

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến phiên dịch/dịch thuật theo yêu cầu của Quản đốc

3. Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa học môi trường, công nghệ môi trường hoặc các lĩnh vực quản lý, liên quan khác.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa học môi trường, công nghệ môi trường hoặc các lĩnh vực

liên quan

- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến quản lý chất thải, chất thải nhựa là một lợi thế.

- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến quản lý chất thải, chất thải nhựa

- Có kinh nghiệm đấu thầu là một lợi thế.

- Có kỹ năng thư ký tốt, nắm được các thủ tục hành chính của cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức quốc tế.

- Có kinh nghiệm hợp tác, hiểu cách thức làm việc của các đối tác quốc tế, chính phủ Việt Nam, địa phương,….

- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm liên quan đến hoạt động hỗ trợ thực hiện dự án quốc tế hoặc hành chính và các công việc khác; ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan phát triển như UNDP hoặc các nhà tài trợ khác.

- Có kỹ năng nói, viết, dịch thuật và phiên dịch tốt bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

- Có kỹ năng sử dụng tốt các phần mềm văn phòng như MS Word, Excel và Power Point.