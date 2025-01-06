Tuyển Nhân viên mua hàng Isun Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Isun Việt Nam
Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Ngọc Lãng, Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 13 - 17 Triệu
- Lên bảng tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với điều kiện công ty. Ví dụ như tiêu chuẩn về giá, chất lượng, thời gian giao hàng, dịch vụ sau giao hàng...
- Đưa lên cấp trên các thông tin liên quan đến nhà cung cấp đã lựa chọn để quản lý xem xét, phê duyệt.
- Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ
- Biết tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết)
- Thành thạo tin học văn phòng
- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo
Quyền Lợi
- Lương thoả thuận theo năng lực
- Chế độ đãi ngộ tốt
- Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
- Xét tăng lương hàng năm
- Thường các dịp lễ, tết, lương tháng 13
Tại Isun Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Isun Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
