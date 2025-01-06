Tuyển Nhân viên mua hàng Isun Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Ngọc Lãng, Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

- Lên bảng tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với điều kiện công ty. Ví dụ như tiêu chuẩn về giá, chất lượng, thời gian giao hàng, dịch vụ sau giao hàng...

- Đưa lên cấp trên các thông tin liên quan đến nhà cung cấp đã lựa chọn để quản lý xem xét, phê duyệt.

- Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ

- Biết tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết)

- Thành thạo tin học văn phòng

- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Quyền Lợi

- Lương thoả thuận theo năng lực

- Chế độ đãi ngộ tốt

- Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

- Xét tăng lương hàng năm

- Thường các dịp lễ, tết, lương tháng 13

