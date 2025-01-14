Tuyển Nhân viên mua hàng Seoul Semiconductor Vina làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Seoul Semiconductor Vina
- Hà Nam: Ngõ 134, Khu Công nghiệp Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
* Mô tả công việc:
- Tìm các nhà cung ứng mới
- Liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để lấy báo giá, hàng mẫu
- Đàm phán để mua với chất lượng, giá cả và thời hạn tối ưu (giá trị tốt nhất cho tiền, chất lượng và thời gian)
- Đàm phán đơn giá với các công ty đối tác và ban quản lý TCTD
- Phối hợp và làm việc với các bộ phận liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh
- Kiểm soát tình trạng giao hàng để đáp ứng kế hoạch sản xuất
- Hoạt động kép, VE
* Quyền lợi:
•Lương: cạnh tranh trong khu vực Hà Nam.Đánh giá tăng lương hàng năm
•Thưởng: Thưởng Tết theo quy định công ty, MBO (thưởng KPI), thưởng hiệu suất POM, nhân viên xuất sắc hàng quý
• Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, 12 ngày phép/năm
• Hưởng các ngày lễ theo luật định và nghỉ phép hàng năm
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN từ khi thử việc, ...
• Miễn phí xe đưa đón 2 chiều Hà Nội - Hà Nam hàng ngày
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
