Tuyển Nhân viên mua hàng Seoul Semiconductor Vina làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

* Mô tả công việc:

- Tìm các nhà cung ứng mới

- Liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để lấy báo giá, hàng mẫu

- Đàm phán để mua với chất lượng, giá cả và thời hạn tối ưu (giá trị tốt nhất cho tiền, chất lượng và thời gian)

- Đàm phán đơn giá với các công ty đối tác và ban quản lý TCTD

- Phối hợp và làm việc với các bộ phận liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh

- Kiểm soát tình trạng giao hàng để đáp ứng kế hoạch sản xuất

- Hoạt động kép, VE

* Quyền lợi:

•Lương: cạnh tranh trong khu vực Hà Nam.Đánh giá tăng lương hàng năm

•Thưởng: Thưởng Tết theo quy định công ty, MBO (thưởng KPI), thưởng hiệu suất POM, nhân viên xuất sắc hàng quý

• Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, 12 ngày phép/năm

• Hưởng các ngày lễ theo luật định và nghỉ phép hàng năm

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN từ khi thử việc, ...

• Miễn phí xe đưa đón 2 chiều Hà Nội - Hà Nam hàng ngày