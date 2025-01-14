Tuyển Nhân viên mua hàng Seoul Semiconductor Vina làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Seoul Semiconductor Vina
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Seoul Semiconductor Vina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Ngõ 134, Khu Công nghiệp Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

* Mô tả công việc:
- Tìm các nhà cung ứng mới
- Liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để lấy báo giá, hàng mẫu
- Đàm phán để mua với chất lượng, giá cả và thời hạn tối ưu (giá trị tốt nhất cho tiền, chất lượng và thời gian)
- Đàm phán đơn giá với các công ty đối tác và ban quản lý TCTD
- Phối hợp và làm việc với các bộ phận liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh
- Kiểm soát tình trạng giao hàng để đáp ứng kế hoạch sản xuất
- Hoạt động kép, VE
* Quyền lợi:
•Lương: cạnh tranh trong khu vực Hà Nam.Đánh giá tăng lương hàng năm
•Thưởng: Thưởng Tết theo quy định công ty, MBO (thưởng KPI), thưởng hiệu suất POM, nhân viên xuất sắc hàng quý
• Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, 12 ngày phép/năm
• Hưởng các ngày lễ theo luật định và nghỉ phép hàng năm
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN từ khi thử việc, ...
• Miễn phí xe đưa đón 2 chiều Hà Nội - Hà Nam hàng ngày

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Seoul Semiconductor Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Seoul Semiconductor Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Seoul Semiconductor Vina

Seoul Semiconductor Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Dong Van 1 IZ., Duy Tien, Ha Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

