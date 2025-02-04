Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Luxpa làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Nhà máy tại xã Nguyễn Văn Linh, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Nhân viên mua hàng: kiểm tra hàng tồn kho lên kế hoạch đặt hàng, làm đơn hàng,

- Kỹ năng: đàm phán với nhà cung cấp về giá cả và kế hoạch giao nhận hàng.

- Công việc cụ thể: trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành: kế toán, quản trị kinh doanh hoặc liên quan.

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

- Biết tiếng Anh – Trung là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Luxpa Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-15 triệu (ứng viên thỏa thuận trong buổi phỏng vấn)

- Trợ cấp tiền ăn trưa (30.000đ/ngày) + phụ cấp ăn giữa giờ (8.000đ/ngày)

- Thưởng phụ cấp chuyên cần, doanh thu, thưởng tháng lương thứ 13, chế độ nghỉ mát hàng năm theo chế độ công ty.

- Thời gian thử việc: 02 tháng (có thay đổi tùy vào khả năng nắm bắt công việc).

- Hết thử việc tăng lương theo hiệu quả công việc được đánh giá, đóng bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Luxpa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin