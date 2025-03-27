Tuyển Nhân viên mua hàng Dorco Vina Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập 360 - 500 USD

Mức lương 360 - 500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đường B3, Khu B, KCN Phố Nối A - Văn Lâm - Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 360 - 500 USD

• Nhận order mua hàng từ các bộ phận.

• Tìm kiếm nhà cung cấp, so sánh báo giá

• Báo cáo và theo dõi đơn hàng, hoàn tất thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp

• Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp Trên

Với Mức Lương 360 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Không yêu cầu kinh nghiệm.

• Tốt nghiệp đại học.

• Tiếng anh cơ bản.

• Kỹ năng tin học văn phòng.

• Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

• Chăm chỉ, cầu tiến và có tinh thần trách nhiệm cao.

* Nghỉ thứ 7 cách tuần

Tại Dorco Vina Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

