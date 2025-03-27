Tuyển Nhân viên mua hàng Dorco Vina Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập 360 - 500 USD

Tuyển Nhân viên mua hàng Dorco Vina Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập 360 - 500 USD

Dorco Vina Co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Dorco Vina Co., Ltd

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Dorco Vina Co., Ltd

Mức lương
360 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Đường B3, Khu B, KCN Phố Nối A

- Văn Lâm

- Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 360 - 500 USD

• Nhận order mua hàng từ các bộ phận.
• Tìm kiếm nhà cung cấp, so sánh báo giá
• Báo cáo và theo dõi đơn hàng, hoàn tất thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp
• Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp Trên

Với Mức Lương 360 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Không yêu cầu kinh nghiệm.
• Tốt nghiệp đại học.
• Tiếng anh cơ bản.
• Kỹ năng tin học văn phòng.
• Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
• Chăm chỉ, cầu tiến và có tinh thần trách nhiệm cao.
* Nghỉ thứ 7 cách tuần

Tại Dorco Vina Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Dorco Vina Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Dorco Vina Co., Ltd

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Đường B3, Khu B, KCN Phố Nối A - Văn Lâm - Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

