Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH kỹ thuật và thiết bị TB Hydro Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 17 Triệu

Mức lương 9 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: 271 Park River, Ecopark, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 17 Triệu

Tham gia vào quá trình tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với nhu cầu của công ty.

Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu mua hàng từ các bộ phận liên quan.

Thực hiện các thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra, đối chiếu số lượng, chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

Lập các chứng từ liên quan đến mua hàng, xuất nhập khẩu.

Theo dõi, quản lý đơn hàng, cập nhật thông tin đơn hàng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng, xuất nhập khẩu.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kinh tế, Ngoại thương, Logistics hoặc các ngành nghề liên quan.

Có từ 1 đến 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng, xuất nhập khẩu.

Nắm vững các nghiệp vụ mua hàng, xuất nhập khẩu.

Thành thạo các thủ tục hải quan, các quy định về xuất nhập khẩu.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm quản lý kho, quản lý đơn hàng.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH kỹ thuật và thiết bị TB Hydro Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật và thiết bị TB Hydro Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin