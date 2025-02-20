Tuyển Nhân viên mua hàng Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
- Hưng Yên: Thang Long Industrial Park II, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Report line: Report to Manager
• Age: 22 - 26
• Team size: 16
• Required experience: Preferable
• Education: University - Graduated from majors such as Economics, Business Administration, Foreign Languages, etc.
- Graduated from majors such as Economics, Business Administration, Foreign Languages, etc.
• Sex: Male and Female
• Location: Hai Duong, Hung Yen
• SL 03 (02 Dài hạn; 01 Ngăn hạn)
I. JOB DESCRIPTION | MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Control the supply of components and suppliers' prices.
Kiểm soát việc cung ứng linh kiện của nhà cung cấp và kiểm soát giá cả của nhà cung cấp.
2. Monitor delivery and supply of components by suppliers.
Kiểm soát giao hàng, cung ứng linh kiện của nhà cung cấp.
3. Coordinate with the Quality Department to track NG components' status from suppliers to ensure production requirements and the company's quality targets are met.
