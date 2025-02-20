Tuyển Nhân viên mua hàng Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thang Long Industrial Park II, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Report line: Report to Manager
• Report line:
• Age: 22 - 26
• Age: 22 -
• Team size: 16
• Team size:
• Required experience: Preferable
• Required experience:
• Education: University - Graduated from majors such as Economics, Business Administration, Foreign Languages, etc.
• Education:
- Graduated from majors such as Economics, Business Administration, Foreign Languages, etc.
• Sex: Male and Female
• Sex:
• Location: Hai Duong, Hung Yen
• Location:
• SL 03 (02 Dài hạn; 01 Ngăn hạn)
I. JOB DESCRIPTION | MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Control the supply of components and suppliers' prices.
Kiểm soát việc cung ứng linh kiện của nhà cung cấp và kiểm soát giá cả của nhà cung cấp.
2. Monitor delivery and supply of components by suppliers.
Kiểm soát giao hàng, cung ứng linh kiện của nhà cung cấp.
3. Coordinate with the Quality Department to track NG components' status from suppliers to ensure production requirements and the company's quality targets are met.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)

Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: DAIKIN VIETNAM FACTORY, Phung Chi Kien, My Hao District, Hung Yen, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

