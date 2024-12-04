Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯNG
- Hưng Yên: KCN Dệt may phố nối B, Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tìm kiếm, lựa chọn và đánh giá các nhà cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị, dịch vụ sản xuất phù hợp với yêu cầu của công ty.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp.
Thực hiện đàm phán giá cả, điều khoản hợp đồng với các nhà cung cấp.
Quản lý hợp đồng mua hàng, đảm bảo việc giao hàng đúng tiến độ, chất lượng và số lượng.
Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, thiết bị, dịch vụ trước khi nghiệm thu và thanh toán.
Phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình mua hàng.
Thực hiện các báo cáo định kỳ về hoạt động mua hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực mua hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất.
Nắm vững các quy trình mua hàng, quản lý hợp đồng.
Có kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt.
Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯNG
