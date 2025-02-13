Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Nanofilm Technologies Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,500 USD

Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Nanofilm Technologies Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,500 USD

Công Ty TNHH Nanofilm Technologies Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty TNHH Nanofilm Technologies Việt Nam

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty TNHH Nanofilm Technologies Việt Nam

Mức lương
1,000 - 2,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 1,000 - 2,500 USD

• Đối với khiếu nại và phản hồi của khách hàng, hợp tác với CQE để thúc đẩy sản xuất nội bộ, PE cùng nhau điều tra và xác nhận các biện pháp/kế hoạch cải tiến để đảm bảo đầy đủ tính kịp thời và hiệu quả của quá trình xử lý;
• Đánh giá tiêu chuẩn khách hàng, phân bổ trách nhiệm, đánh giá tính hợp lý của các điều kiện hấp thụ bất lợi, hỗ trợ CQE đàm phán với khách hàng;
• Đối với việc thu thập/sao chép các mẫu giới hạn cho tiêu chuẩn mới, chúng tôi sẽ ký mẫu với CQE để tìm khách hàng A;
• Chịu trách nhiệm về tất cả các công việc đào tạo/đánh giá tại nhà máy trong nhà máy;
• Phản hồi và xử lý kịp thời về hiệu suất của tài liệu khách hàng, đồng thời chia sẻ tất cả dữ liệu / thông tin với CQE, PM và doanh nghiệp;
• Đánh giá và tối ưu hóa kịp thời các tiêu chuẩn, phương pháp kiểm định (SOP, SIP);
• Xây dựng, hoàn thiện và tối ưu hóa hệ thống quản lý bộ phận;
• Phân bổ hợp lý nhân sự chất lượng, bố trí công việc, xây dựng kế hoạch đào tạo, đánh giá bảo đảm đầy đủ kỹ năng của đội đạt tiêu chuẩn;
• Cải tiến tổng thể hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo thực hiện hiệu quả kiểm soát và giám sát quy trình, thay vì chỉ kiểm tra chất lượng;
• Bảo đảm tính xác thực của việc xây dựng chỉ tiêu hiệu quả hoạt động và đánh giá KPI của các thành viên dự án;

Với Mức Lương 1,000 - 2,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Nanofilm Technologies Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nanofilm Technologies Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nanofilm Technologies Việt Nam

Công Ty TNHH Nanofilm Technologies Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: LOT CN10, TAN TRUONG INDUSTRIAL ZONE, TAN TRUONG COMMUNE, CAM GIANG DISTRICT, HAI DUONG PROVINCE, VIETNAM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

