Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Khu CN Tân Quang, Thôn Bình Lương, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm,Tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Nhận các đề xuất mua hàng, nguyên vật liệu từ các bộ phận.

• Lên kế hoạch đặt mua nguyên vật liệu (phương thức vận chuyển, thời gian, số lượng hàng,..) cung cấp kịp thời cho sản xuất.

• Theo dõi việc giao hàng, tiến độ hàng về theo đơn đặt hàng (PO) với nhà cung cấp.

• Kiểm soát hàng tồn kho, thương lượng với nhà cung cấp kéo lùi và hủy bỏ đơn hàng.

• Giải quyết các vấn đề liên quan đến giao hàng nguyên vật liệu.

• Hợp tác với Bộ phận Kiểm soát Chất lượng Bộ phận để giải quyết tất cả các vấn đề về chất lượng và cải thiện chất lượng của nhà cung cấp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng;

• Chủ động, chăm chỉ, cẩn thận và trách nhiệm cao;

• Đã từng có kinh nghiệm làm việc với nhà máy sản xuất là một lợi thế;

• Kỹ năng tin học văn phòng tốt

*** Quyền lợi:

• Mức thu nhập thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM

