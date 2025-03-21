Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 600 USD

Mức lương 500 - 600 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 500 - 600 USD

- Nghiên cứu và xác định các nhà cung cấp tiềm năng quốc tế.

- Đàm phán giá cả, điều kiện hợp đồng với các nhà cung cấp.

- Quản lý quy trình đặt hàng và theo dõi tình trạng giao hàng.

- Đánh giá và phân tích chất lượng của các sản phẩm được cung cấp.

- Hỗ trợ lập kế hoạch ngân sách cho các giao dịch mua hàng.

- Theo dõi và báo cáo các chỉ số hiệu suất liên quan đến hoạt động mua hàng.

- Phối hợp làm việc với các phòng ban khác để đáp ứng nhu cầu của công ty.

Với Mức Lương 500 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng Cao đẳng/Đại học trở lên, chuyên ngành liên quan

- Từng đi thực tập hoặc có kinh nghiệm, kiến thức mua hàng trong công ty sản xuất

- Giỏi tiếng Anh giao tiếp ~ 650 TOEIC trở lên

- Kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt.

- Khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian hiệu quả.

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và trong môi trường nhanh chóng.

Tại Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam

