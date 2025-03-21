Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 600 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam
- Hưng Yên: Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 500 - 600 USD
- Nghiên cứu và xác định các nhà cung cấp tiềm năng quốc tế.
- Đàm phán giá cả, điều kiện hợp đồng với các nhà cung cấp.
- Quản lý quy trình đặt hàng và theo dõi tình trạng giao hàng.
- Đánh giá và phân tích chất lượng của các sản phẩm được cung cấp.
- Hỗ trợ lập kế hoạch ngân sách cho các giao dịch mua hàng.
- Theo dõi và báo cáo các chỉ số hiệu suất liên quan đến hoạt động mua hàng.
- Phối hợp làm việc với các phòng ban khác để đáp ứng nhu cầu của công ty.
Với Mức Lương 500 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Từng đi thực tập hoặc có kinh nghiệm, kiến thức mua hàng trong công ty sản xuất
- Giỏi tiếng Anh giao tiếp ~ 650 TOEIC trở lên
- Kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt.
- Khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian hiệu quả.
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và trong môi trường nhanh chóng.
Tại Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI