Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thang Long Industrial Park II, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Duy trì hệ thống mạng, lưu trữ ổn định (mạng wifi, tủ rack server công ty, camera giám sát)

Vận hành ổn định, xử lý sự cố máy tính văn phòng, thiết kế, máy tính gắn với sản xuất

Quản lý thiết bị IT

Quản lý các Hợp đồng IT liên quan, các gói thuê bao, các hợp đồng dịch vụ IT khác nhau, các

license phần mềm

Quản lý tài khoản người dùng

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính / Độ tuổi: Nam

Trình độ học vấn / chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông

tin/Toán tin/Viễn thông,…

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Trung

Năng lực / kỹ năng: Tiếng Trung Giao tiếp cơ bản

Số năm kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí IT Helpdesk/ IT Support

Các yêu cầu khác (nếu có):

Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm tại công ty sản xuất

Tại CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin