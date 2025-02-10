Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Đến 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM
Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Thang Long Industrial Park II, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Đến 30 Triệu
Duy trì hệ thống mạng, lưu trữ ổn định (mạng wifi, tủ rack server công ty, camera giám sát)
Vận hành ổn định, xử lý sự cố máy tính văn phòng, thiết kế, máy tính gắn với sản xuất
Quản lý thiết bị IT
Quản lý các Hợp đồng IT liên quan, các gói thuê bao, các hợp đồng dịch vụ IT khác nhau, các
license phần mềm
Quản lý tài khoản người dùng
Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính / Độ tuổi: Nam
Trình độ học vấn / chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông
tin/Toán tin/Viễn thông,…
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Trung
Năng lực / kỹ năng: Tiếng Trung Giao tiếp cơ bản
Số năm kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí IT Helpdesk/ IT Support
Các yêu cầu khác (nếu có):
Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm tại công ty sản xuất
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI