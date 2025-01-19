Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH WHA YU VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH WHA YU VIỆT NAM
Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: KCN VSIP, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
Phát triển nhà cung cấp mới, hỏi giá nguyên vật liệu và đàm phán giá nguyên vật liệu.
Lập kế hoạch sản xuất PMC.
Quản lý kho.
Đào tạo và hướng dẫn người mua hàng, PMC và quản lý kho
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. 2 năm kinh nghiệm làm việc.
2. Trình độ học vấn: cao đẳng trở lên
3. Tiếng Trung: nghe, nói, đọc, viết; Độ tuổi: 28 - 40 tuổi
4. Có khả năng phát triển nhà cung cấp mới, hỏi giá nguyên vật liệu và đàm phán giá nguyên vật liệu.
5. Có khả năng lập kế hoạch sản xuất PMC.
6. Có kinh nghiệm quản lý kho.
7. Có khả năng đào tạo và hướng dẫn người mua, PMC và quản lý kho
Tại CÔNG TY TNHH WHA YU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái
Thưởng lễ tết đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WHA YU VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
