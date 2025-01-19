Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH WHA YU VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN VSIP, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Phát triển nhà cung cấp mới, hỏi giá nguyên vật liệu và đàm phán giá nguyên vật liệu.

Lập kế hoạch sản xuất PMC.

Quản lý kho.

Đào tạo và hướng dẫn người mua hàng, PMC và quản lý kho

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. 2 năm kinh nghiệm làm việc.

2. Trình độ học vấn: cao đẳng trở lên

3. Tiếng Trung: nghe, nói, đọc, viết; Độ tuổi: 28 - 40 tuổi

4. Có khả năng phát triển nhà cung cấp mới, hỏi giá nguyên vật liệu và đàm phán giá nguyên vật liệu.

5. Có khả năng lập kế hoạch sản xuất PMC.

6. Có kinh nghiệm quản lý kho.

7. Có khả năng đào tạo và hướng dẫn người mua, PMC và quản lý kho

Tại CÔNG TY TNHH WHA YU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái

Thưởng lễ tết đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WHA YU VIỆT NAM

