Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH

Thu mua/Mua hàng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Do công ty đang mở rộng quy mô nên công ty cần tuyển gấp vị trí nhân viên mua hàng như sau:
-Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ. Tốt nghiệp, đại học (ưu tiên ngoại thương, ngoại ngữ......)
- Tiếng Anh sử dụng tốt trong công việc
- Có kinh nghiệm làm mua hàng ít nhất 1 năm trở lên.(Ưu tiên ứng viên mua hàng trong lĩnh vực sản phẩm trong ngành công nghiệp cơ khí – điện tử - tự động hóa)
- Siêng năng, chịu khó ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực và thưởng theo kết quả làm việc.
Ngày nghỉ: nghỉ phép, nghỉ lễ tết, được nghỉ 04 ngày chủ nhật và 02 thứ bảy mỗi tháng .
Ăn trưa tại công ty
Được đào tạo định kỳ kỹ năng chuyên môn cần thiết phục vụ cho công việc.
Có cơ hội thăng tiến
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng chính thức.
Các chế độ phúc lợi khác: sinh nhật, giao lưu nội bộ theo quý, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

