Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 281 Tân Sơn, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận yêu cầu đặt hàng từ phòng kinh doanh, kiểm tra đúng và đủ mô tả hàng hóa, số lượng, pallet, cont... sẽ xác nhận đặt hàng.

Thương lượng với NCC thời gian giao hàng, chiết khấu và điều khoản hợp đồng ... sau đó sẽ lên đơn đặt hàng và gửi NCC.

Kiểm tra xác nhận đặt hàng từ NCC và tạo hợp đồng ngoại thương. Đồng thời đề xuất thanh toán và chuyển hợp đồng sang Kế toán để làm lệnh TT hoặc mở LC theo điều khoản thỏa thuận. Gửi điện thanh toán hoặc L/C cho NCC sau khi hoàn thành.

Theo dõi tiến độ sản xuất với NCC; đề nghị tách cont theo quyết định của cấp trên; cập nhật cho cấp trên và các phòng ban liên quan khi có bất kỳ thay đổi.

Đối chiếu phiếu nhập kho của nhân viên Kho.

Nhập thông tin đơn hàng, theo dõi hạn thanh toán, đề xuất thanh toán và chuyển hồ sơ để Kế toán thực hiện thanh toán đúng hạn.

Theo dõi công nợ với FWD, kiểm tra và xác nhận trước khi chuyển Kế toán thực hiện thanh toán.

Và các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Ngôn ngữ Trung - Anh,....và các ngành khác có liên quan

Có kinh nghiệm từ 1-2 năm ở vị trí tương đương (ưu tiên có kinh nghiệm mua hàng nội thất, VLXD, kinh nghiệm làm ở công ty thương mại là một lợi thế)

Thành thạo tiếng trung (bắt buộc)

Thành thạo tin học văn phòng, các nghiệp vụ liên quan.

Có kiến thức về hàng hóa và giá cả thị trường.

Tại Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thoả thuận (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

Chế độ bảo hiểm: Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo luật lao động.

Ngày phép: 12 ngày phép/năm và nghỉ lễ/tết theo quy định của nhà nước.

Phụ cấp: Phụ cấp cơm 30k/ ngày khi ký HĐLĐ chính thức.

Thưởng: Thưởng vào các ngày Lễ trong năm như: Lễ Tết, 08/03, 30/04, Quốc tế lao động, Giỗ Tổ Hùng Vương, 02/09, 20/10 ngoài ra còn vào các dịp sinh nhật, hiếu hỉ,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin