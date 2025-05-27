Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 77 Trần Nhân Tôn, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính:

Quản lý công tác mua hàng thực phẩm nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng hoạt động hiệu quả và liên thông. Đảm bảo chất lượng và hiệu suất ổn định trong quy trình tiếp nhận đề xuất mua hàng từ Planning và Operations, lập đơn hàng, theo dõi tiến độ giao hàng, tiếp nhận hàng, và thanh toán cho nhà cung cấp. Theo dõi và ký kết hợp đồng mua bán cùng các thoả thuận chiết khấu. Thu thập đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan để bàn giao cho QA phục vụ công tác an toàn thực phẩm (nếu có).

Mô tả công việc:

Tiếp nhận và phân tích đề xuất mua hàng (PR) từ các cửa hàng và Planning.

Lập và phát hành đơn đặt hàng (PO) dựa trên PR; phối hợp chặt chẽ để xử lý đơn đúng hạn, đảm bảo nguồn cung liên tục cho cửa hàng và kho; và theo dõi nhà cung cấp giao hàng đúng tiến độ.

Phối hợp với nhóm kho để cập nhật lịch tiếp nhận hàng kịp thời, giảm thiểu chi phí lưu kho cho đơn hàng tuần và tháng của cửa hàng.

Theo dõi chất lượng sản phẩm và dịch vụ của nhà cung cấp.

Phối hợp với bộ phận Accounting, Operations và các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh về hàng hóa.

Theo dõi và thu thập đầy đủ chứng nhận, hồ sơ an toàn thực phẩm để bàn giao cho QA.

Hỗ trợ công tác kiểm toán nội bộ và bên ngoài khi có yêu cầu.

Lập báo cáo hàng tháng.

Làm việc chặt chẽ với các phòng ban liên quan để triển khai, đánh giá hiệu suất nhà cung cấp và kịp thời gia hạn hợp đồng cung ứng.

Duy trì chế độ chiết khấu với nhà cung cấp hiện tại và thương thảo chiết khấu với các nhà cung cấp mới trên tổng giá trị đơn hàng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức – Kỹ năng:

Trung thực, minh bạch trong giao dịch với nhà cung cấp và công ty.

Khả năng làm việc độc lập, chủ động.

Tỉ mỉ, chăm chỉ, hướng tới kết quả, có tinh thần sáng tạo, thẳng thắn và chính trực.

Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc tốt.

Am hiểu ngành F&B, đặc biệt mô hình nhà hàng phục vụ nhanh là lợi thế.

Kỹ năng đàm phán hiệu quả.

Thành thạo xử lý số liệu và Excel.

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm làm việc:

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong mảng mua hàng/quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành F&B hoặc Retail.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.

Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, công tác phí.

Đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động: BHYT / BHXH / BHTN (đóng bảo hiểm full lương theo đúng quy định), phép năm, BH sức khỏe cho bản thân và vợ/chồng/con NLĐ.

