Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON
Ngày đăng tuyển: 27/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON

Nhân viên mua hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 77 Trần Nhân Tôn, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính:
Quản lý công tác mua hàng thực phẩm nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng hoạt động hiệu quả và liên thông. Đảm bảo chất lượng và hiệu suất ổn định trong quy trình tiếp nhận đề xuất mua hàng từ Planning và Operations, lập đơn hàng, theo dõi tiến độ giao hàng, tiếp nhận hàng, và thanh toán cho nhà cung cấp. Theo dõi và ký kết hợp đồng mua bán cùng các thoả thuận chiết khấu. Thu thập đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan để bàn giao cho QA phục vụ công tác an toàn thực phẩm (nếu có).
Mô tả công việc:
Tiếp nhận và phân tích đề xuất mua hàng (PR) từ các cửa hàng và Planning.
Lập và phát hành đơn đặt hàng (PO) dựa trên PR; phối hợp chặt chẽ để xử lý đơn đúng hạn, đảm bảo nguồn cung liên tục cho cửa hàng và kho; và theo dõi nhà cung cấp giao hàng đúng tiến độ.
Phối hợp với nhóm kho để cập nhật lịch tiếp nhận hàng kịp thời, giảm thiểu chi phí lưu kho cho đơn hàng tuần và tháng của cửa hàng.
Theo dõi chất lượng sản phẩm và dịch vụ của nhà cung cấp.
Phối hợp với bộ phận Accounting, Operations và các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh về hàng hóa.
Theo dõi và thu thập đầy đủ chứng nhận, hồ sơ an toàn thực phẩm để bàn giao cho QA.
Hỗ trợ công tác kiểm toán nội bộ và bên ngoài khi có yêu cầu.
Lập báo cáo hàng tháng.
Làm việc chặt chẽ với các phòng ban liên quan để triển khai, đánh giá hiệu suất nhà cung cấp và kịp thời gia hạn hợp đồng cung ứng.
Duy trì chế độ chiết khấu với nhà cung cấp hiện tại và thương thảo chiết khấu với các nhà cung cấp mới trên tổng giá trị đơn hàng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức – Kỹ năng:
Trung thực, minh bạch trong giao dịch với nhà cung cấp và công ty.
Khả năng làm việc độc lập, chủ động.
Tỉ mỉ, chăm chỉ, hướng tới kết quả, có tinh thần sáng tạo, thẳng thắn và chính trực.
Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc tốt.
Am hiểu ngành F&B, đặc biệt mô hình nhà hàng phục vụ nhanh là lợi thế.
Kỹ năng đàm phán hiệu quả.
Thành thạo xử lý số liệu và Excel.
Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
Kinh nghiệm làm việc:
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong mảng mua hàng/quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành F&B hoặc Retail.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.
Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, công tác phí.
Đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động: BHYT / BHXH / BHTN (đóng bảo hiểm full lương theo đúng quy định), phép năm, BH sức khỏe cho bản thân và vợ/chồng/con NLĐ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON

CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: HCM: 77 Trần Nhân Tôn, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-mua-hang-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job360513
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 41 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 10 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 250 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Hạn nộp: 25/09/2025
Bắc Ninh Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 250 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Hạn nộp: 17/10/2025
Quảng Bình Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HSBC Vietnam
Tuyển Cloud Engineer HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HSBC Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 41 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 41 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 10 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 250 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Hạn nộp: 25/09/2025
Bắc Ninh Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 250 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN TRUNG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN TRUNG GROUP
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS
5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ Phần Y tế PW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Y tế PW
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VIỆT TP HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VIỆT TP HỒ CHÍ MINH
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH AEON Fantasy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty TNHH AEON Fantasy Việt Nam
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Olive làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Olive
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM TÍN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ phần AR
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GREEN MARK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GREEN MARK
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH NAM LỢI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH NAM LỢI PHÁT
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Nội thất Hita làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty TNHH Nội thất Hita
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH RYOKI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH RYOKI VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG SJC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG SJC
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 475 - 1,185 USD CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
475 - 1,185 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Xây Dựng & Quảng Cáo Kiến Trẻ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Xây Dựng & Quảng Cáo Kiến Trẻ
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HOÀNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HOÀNG VIỆT
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng TLC MODULAR CONSTRUCTION LIMITED LIABILITY COMPANY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu TLC MODULAR CONSTRUCTION LIMITED LIABILITY COMPANY
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH BÁCH HOÁ Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BÁCH HOÁ Á CHÂU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Academie Beaute Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 2,000 USD Công Ty Cổ Phần Academie Beaute Việt Nam
500 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Hoa Mai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Hoa Mai
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG LSPV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG LSPV
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm