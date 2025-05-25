Tuyển Nhân viên mua hàng CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

Mức lương 0 - 0 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 202 Lý Chính Thắng Phường 09, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng

Lập kế hoạch và phương án thu mua và đặt hàng hiệu quả theo ngành hàng, nhóm hàng theo yêu cầu cung ứng của từng nhãn hàng;

Nhận diện, phân tích, đánh giá & lựa chọn giải pháp cung ứng thích hợp đối với từng nhãn hàng thông qua phân tích foods cost, điều khoản VC, MOQ, lead time, hạn sử dụng của sản phẩm và các điều khoản thương mại cần thiết khác. Lựa chọn nhà cung cấp dự phòng cho key SKUs’;

Thực hiện quy trình phê duyệt SKU/NCC với QA nhãn hàng và BLĐ;

Theo dõi, kiểm soát và cập nhật các dữ liệu cần thiết đầu vào bao gồm: định mức sử dụng/tiêu thụ, tồn kho thực tế các SKUs, KH mở mới nhà hàng, các chương trình Marketing từ bộ phận Marketing, Ops, Kế toán và Hậu cần để lập kế hoạch cung ứng hàng thích ứng đối với từng nhãn hàng;

Tìm kiếm, cập nhật thông tin hàng hóa và biến động cung ứng trên thị trường để điều chỉnh KH cung ứng hàng thích hợp theo từng thời điểm. Lập kế hoạch và phương án đặt hàng cho khai trương nhà hàng và các đơn hàng bổ sung.

Thực hiện phương thức cung ứng hàng tối ưu cho nhãn hàng gồm:

Cung ứng hàng đúng chất lượng và đúng tiến độ theo yêu cầu của nhãn hàng;

Xử lý các vấn đề phát sinh trong cung ứng với các nhà cung cấp và nhà hàng gồm (chất lượng, giao hàng, sự cố cung ứng..etc) đảm bảo hiệu quả chất lượng cung ứng.

Kiểm soát hiệu quả Food Cost với từng nhãn hàng.

Xử lý các thủ tục thanh quyết toán với các nhàn cung cấp đúng số liệu và tiến độ:

Phối kết hợp với các bộ phận chức năng trong công ty xử lý các thủ tục giao nhận, nhập kho, bàn giao hàng hóa và thanh quyết toán với các nhà cung cấp theo đúng thực tế cung ứng và tiến độ thanh toán;

Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến cung ứng.

Lập báo cáo định kỳ tháng/năm theo quy định gửi BLĐ;

Yêu Cầu Công Việc

Từ 23 – 35 tuổi, tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học;

Giao tiếp tiếng trung/ tiếng anh;

Ưu tiên ứng viên 3 năm kinh nghiệm;

Giao tiếp tốt, biết lắng nghe quan tâm đến mọi người xung quanh;

Chủ động và có trách nhiệm trong công việc;

Nhiệt tình, nhanh nhẹn và xây dựng mối quan hệ;

Kỹ năng tin học văn phòng và quản lý công việc khá;

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian;

Trung thực, chăm chỉ, kiên trì;

Chịu được áp lực công việc;

Tại CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau 02 tháng thử việc;

Review lương hàng năm;

Hưởng các ưu đãi khi là thành viên Mesa-nee;

12 ngày phép/năm (02 ngày phép thử việc);

Thưởng tháng 13;

Team building công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến mở rộng;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa

