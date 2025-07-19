Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng

Tìm kiếm và làm việc với nhà cung cấp

Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp trong và ngoài nước theo yêu cầu

Đàm phán về giá cả, chất lượng, tiến độ giao hàng và điều kiện hợp đồng

Quản lý và duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp để tối ưu chi phí và thời gian sản xuất.

Sourcing & Phát triển sản phẩm

Nghiên cứu và tìm nguồn cung ứng đảm bảo sản phẩm mới phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

Đề xuất và phát triển danh mục sản phẩm dựa trên ngành hàng công ty.

Kiểm soát chất lượng sản phẩm

Phối hợp với nhà cung cấp và các phòng ban có liên quan để đảm bảo sản phẩm đúng yêu cầu công ty

Kiểm tra và giám sát chất lượng sản phẩm trước khi nhập kho.

Theo dõi tiến độ giao hàng & Giải quyết vấn đề

Theo dõi tiến độ giao hàng và xử lý vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng, như chậm trễ, lỗi sản phẩm hoặc thay đổi yêu cầu.

Làm việc trực tiếp với nhà cung cấp để giải quyết nhanh các sự cố.

Phối hợp với các bộ phận liên quan

Hợp tác với đối tác vận chuyển đảm bảo giao hàng đúng tiến độ và đáp ứng chất lượng.

Phối hợp với bộ phận xuất nhập khẩu về thủ tục hải quan, đảm bảo hàng hóa thông quan kịp thời.

Quản lý hồ sơ thanh toán

Thực hiện các thủ tục thanh toán đúng hạn và chính xác.

Làm báo cáo thanh toán theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành liên quan

Tối thiểu: 2 năm kinh nghiệm vị trí mua hàng, sourcing, ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành sản xuất, thương mại

Tiếng Anh & tiếng Hoa giao tiếp tốt

Có kinh nghiệm làm việc với nhà cung cấp trong và ngoài nước (Trung Quốc, Ấn Độ…)

Khả năng đàm phán, thương lượng, quản lý nhà cung cấp và kiểm soát chất lượng sản phẩm

Trung thực, nhanh nhẹn và chịu được áp lực tốt

Tại CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thương lượng theo năng lực + Thưởng hiệu quả công việc

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định

Du lịch, teambuilding, khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Hưởng các chế độ về sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, thai sản

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13

Được công ty đào tạo hoặc gửi đi đào tạo về chuyên môn

Môi trường làm việc năng động và thăng tiến

Thời gian làm việc: giờ hành chính từ Thứ 2 – Sáng Thứ 7

Địa điểm làm viêc: Q. Tân Phú, HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING

