Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING
- Hồ Chí Minh: 103/24 Nguyễn Hữu Dật. P. Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và làm việc với nhà cung cấp
Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp trong và ngoài nước theo yêu cầu
Đàm phán về giá cả, chất lượng, tiến độ giao hàng và điều kiện hợp đồng
Quản lý và duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp để tối ưu chi phí và thời gian sản xuất.
Sourcing & Phát triển sản phẩm
Nghiên cứu và tìm nguồn cung ứng đảm bảo sản phẩm mới phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.
Đề xuất và phát triển danh mục sản phẩm dựa trên ngành hàng công ty.
Kiểm soát chất lượng sản phẩm
Phối hợp với nhà cung cấp và các phòng ban có liên quan để đảm bảo sản phẩm đúng yêu cầu công ty
Kiểm tra và giám sát chất lượng sản phẩm trước khi nhập kho.
Theo dõi tiến độ giao hàng & Giải quyết vấn đề
Theo dõi tiến độ giao hàng và xử lý vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng, như chậm trễ, lỗi sản phẩm hoặc thay đổi yêu cầu.
Làm việc trực tiếp với nhà cung cấp để giải quyết nhanh các sự cố.
Phối hợp với các bộ phận liên quan
Hợp tác với đối tác vận chuyển đảm bảo giao hàng đúng tiến độ và đáp ứng chất lượng.
Phối hợp với bộ phận xuất nhập khẩu về thủ tục hải quan, đảm bảo hàng hóa thông quan kịp thời.
Quản lý hồ sơ thanh toán
Thực hiện các thủ tục thanh toán đúng hạn và chính xác.
Làm báo cáo thanh toán theo yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu: 2 năm kinh nghiệm vị trí mua hàng, sourcing, ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành sản xuất, thương mại
Tiếng Anh & tiếng Hoa giao tiếp tốt
Có kinh nghiệm làm việc với nhà cung cấp trong và ngoài nước (Trung Quốc, Ấn Độ…)
Khả năng đàm phán, thương lượng, quản lý nhà cung cấp và kiểm soát chất lượng sản phẩm
Trung thực, nhanh nhẹn và chịu được áp lực tốt
Tại CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định
Du lịch, teambuilding, khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Hưởng các chế độ về sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, thai sản
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13
Được công ty đào tạo hoặc gửi đi đào tạo về chuyên môn
Môi trường làm việc năng động và thăng tiến
Thời gian làm việc: giờ hành chính từ Thứ 2 – Sáng Thứ 7
Địa điểm làm viêc: Q. Tân Phú, HCM
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING
