Tuyển Nhân viên mua hàng Tập đoàn BRG làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: Sân Gôn Golden Sands, xã Vinh Xuân, Phú Vang

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện mua bán hàng hóa cho toàn Công ty. Thực hiện thanh toán, đối chiếu công nợ, kiểm soát số lương, chất lượng hàng hóa của các nhà cung cấp. Tìm kiếm nhà cung cấp mới, thường xuyên cho các thiết bị, dụng cụ, mặt hàng theo từng giai đọan. Kiểm soát việc lưu kho. kiểm kê hàng tháng. Thực hiện báo cáo định kỳ, khi được yêu cầu.

Thực hiện mua bán hàng hóa cho toàn Công ty.

Thực hiện thanh toán, đối chiếu công nợ, kiểm soát số lương, chất lượng hàng hóa của các nhà cung cấp.

Tìm kiếm nhà cung cấp mới, thường xuyên cho các thiết bị, dụng cụ, mặt hàng theo từng giai đọan.

Kiểm soát việc lưu kho. kiểm kê hàng tháng.

Thực hiện báo cáo định kỳ, khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Ưu tiên đā có kinh nghiệm làm ngành Golf, BĐS, Dịch vụ Nhà hàng - Khách sạn Thành thạo tin học văn phòng Tính cách cá nhân: Hợp tác, tin cậy, chính trực, có trách nhiệm.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Ưu tiên đā có kinh nghiệm làm ngành Golf, BĐS, Dịch vụ Nhà hàng - Khách sạn

Thành thạo tin học văn phòng

Tính cách cá nhân: Hợp tác, tin cậy, chính trực, có trách nhiệm.

- Thời gian làm việc với UV Sân Gôn Golden Sands (Vinh Xuân, Phú Vang, TT - Huế): 6 ngày/ tuần (Có xe đưa đón từ Trung tâm TP Huế)

Tại Tập đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe định kỳ theo quy định của Công ty. Được đào tạo chuyên môn. Lương tháng 13, thưởng ngày Lễ, Tết. Cung cấp 1 bữa ăn trong ca làm việc

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe định kỳ theo quy định của Công ty.

Được đào tạo chuyên môn.

Lương tháng 13, thưởng ngày Lễ, Tết.

Cung cấp 1 bữa ăn trong ca làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn BRG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin