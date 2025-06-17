Tuyển Nhân viên mua hàng Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 17 - 20 Triệu

1.熟練使用python、C#、C++等程序編輯軟件； 2.可独立看懂电路接线图 3.熟悉2D、3D等工業相機； 4.可獨立編寫維護工業視覺軟件，產品測試程序； 1. Thành thạo sử dụng phần mềm biên tập chương trình python, C#,C++ 2. Có thể độc lập xem hiểu bản đồ đường điện 3. Thành thạo các công cụ 2D, 3D 4. Có thể độc lập viết chương trình bảo trì thiết bị phần mềm và chương trình kiểm tra sản phẩm

