Tuyển Nhân viên mua hàng Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 17 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Pegatron Vietnam
Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Hai Phong, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 17 - 20 Triệu
1.熟練使用python、C#、C++等程序編輯軟件；
2.可独立看懂电路接线图
3.熟悉2D、3D等工業相機；
4.可獨立編寫維護工業視覺軟件，產品測試程序；
1. Thành thạo sử dụng phần mềm biên tập chương trình python, C#,C++
2. Có thể độc lập xem hiểu bản đồ đường điện
3. Thành thạo các công cụ 2D, 3D
4. Có thể độc lập viết chương trình bảo trì thiết bị phần mềm và chương trình kiểm tra sản phẩm
Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
大學本科以上
Tốt nghiệp đại học trở lên
电子信息/自动化专业
Chuyên ngành điện tử, công nghệ thông tin hoặc tự động hóa
中文
Tiếng Trung
Tại Pegatron Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pegatron Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
