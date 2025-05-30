Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 432 Hùng Vương, Hồng Bàng, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận đơn hàng từ quản lý trực tiếp

Kiểm tra chất lượng, nguồn gốc, kích thước, chủng loại vật tư trước khi nhập kho.

Tìm kiếm, phát triển các NCC mới, uy tín, dịch vụ tốt, hàng hóa đảm bảo chất lượng.

Tham gia đàm phán, lập và ký kết hợp đồng mới.

Theo dõi, đôn đốc, giám sát NCC việc cung cấp hàng hóa theo đúng thỏa thuận. Làm thủ tục tạm ứng, thanh quyết toán, theo dõi công nợ và thanh lý hợp đồng.

Tổ chức giao nhận, nghiệm thu chất lượng sản phẩm theo đúng quy trình.

Cập nhật thông tin về giá cả, kịp thời tham mưu cho quản lý và BGĐ phương án mua sắm hợp lý.

Tìm kiếm các đơn vị vận tải, đảm bảo quá trình vận tải hàng hóa được thông suốt.

Tìm kiếm, làm việc với các đơn vị thầu phụ gia công các mặt hàng theo yêu cầu của khách hàng.

Làm báo cáo tổng hợp mua hàng đối với từng công trình theo quý, năm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

Kinh nghiệm mua hàng (1 năm trở lên)

Có kỹ năng đàm phán

Hiểu về các thiết bị vật tư xây dựng, cơ khí

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm, lương tháng 13,...

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, du lịch, khám sức khỏe,...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV

