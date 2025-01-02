Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Bel Gà Việt Nam - Công Ty TNHH BDH Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Bel Gà Việt Nam - Công Ty TNHH BDH Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Bel Gà Việt Nam - Công Ty TNHH BDH Việt Nam

Nhân viên phân tích kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Bel Gà Việt Nam - Công Ty TNHH BDH Việt Nam

Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Văn phòng chính Deheus

- Tầng 12B, Cao ốc Sofic, Số 10, Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

PHÂN TÍCH VÀ KIỂM SOÁT CÁC THÔNG TIN TÀI CHÍNH:
- Thu thập và phân tích các thông tin tài chính và trao đổi các đề xuất dựa trên việc phận tích các thông tin đó.
- Thường xuyên kiểm tra tính chính xác các thông tin tài chính trên cơ sở dữ liệu, đặc biệt là các thông tin phục vụ cho mục đích báo cáo quản trị.
- Làm việc trong một nhóm để cùng phân tích các báo cáo tài chính như: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo dòng tiền, và các báo cáo quản trị khác có liên quan.
- Phân tích chi tiết hiệu quả kinh doanh theo từng khách hàng và các nhóm vật nuôi theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.
- Phân tích các chỉ số tài chính như DSO, DIO, DPO, OWC và hỗ trợ trong việc dự báo dòng tiền theo yêu cầu của Ban giám đốc.
- Phân tích báo cáo Kết quả Kinh doanh.
- Làm việc trong một nhóm, kết hợp với các bên có liên quan để làm kế hoạch cho năm sau và 3 năm tới.
- Hợp tác với bộ phận IT, Division Director để có thể xây dựng được cơ sở dữ liệu và các báo cáo quản trị tự động.

Liên Hệ Công Ty

Bel Gà Việt Nam - Công Ty TNHH BDH Việt Nam

Bel Gà Việt Nam - Công Ty TNHH BDH Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô B3.3A, Đường D11, Khu công nghiệp Thành Thành Công, Phường An Hòa, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

