Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Chicilon Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 17, Tòa nhà Vietcombank, Số 5 Công Trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phụ trách làm việc với các đối tác toà nhà chung cư, văn phòng, siêu thị… để ký kết hợp đồng khai thác lắp đặt màn hình quảng cáo.

• Chăm sóc, duy trì mối quan hệ hợp tác với khách hàng.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có.

• Làm việc theo kế hoạch được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên tuổi từ 27 - 32.

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên làm việc ở các vị trí nhân viên kinh doanh, phát triển thị trường,....

• Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm làm việc hoặc có hiểu biết và mối quan hệ tốt với chủ đầu tư các dự án bất động sản.

• Có khả năng giao tiếp tốt và có năng lực phân tích và giải quyết vấn đề.

• Chịu được áp lực công việc.

* ĐÃI NGỘ

• Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Nghỉ T7 & Chủ nhật. Làm việc 7.5h/ngày;

• Được hưởng nhiều chế độ hỗ trợ và đãi ngộ từ công ty: hỗ trợ tiền cơm trưa, gửi xe, team building hàng năm...;

