Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Abbott làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Khu vực phụ trách:

• Hồ Chí Minh: Gò Vấp - Tân Bình - Tân Phú hoặc Thủ Đức - Quận 2 - Quận 9

• Bến Tre - Tiền Giang - Long An

• Bạc Liêu - Kiên Giang - Hậu Giang - Sóc Trăng - Cà Mau

• Bà Rịa Vũng Tàu - Bình Phước - Lâm Đồng

Mô tả công việc:

• Ghé thăm thường xuyên các điểm bán hàng trong địa bàn được phân công (các chuỗi siêu thị, CVS, khách hàng trọng điểm, ...); đại diện Abbott làm việc với các khách hàng trọng điểm

• Hỗ trợ PG & xử lý vấn đề với khách hàng tại điểm bán

• Báo cáo tình hình bán hàng và nhập hàng

• Đảm bảo quy trình theo đúng quy định công ty

• Quản lý sản phẩm trên kệ và trưng bày

• Cập nhật tình hình của các đối thủ kinh doanh

• Hoàn thành các chỉ tiêu công ty yêu cầu

• Theo sát kế hoạch của quản lý đưa ra