Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Abbott làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Abbott
- Hồ Chí Minh: Flemington Tower, 182 Le Dai Hanh, Thành phố Bạc Liêu
Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Khu vực phụ trách:
• Hồ Chí Minh: Gò Vấp - Tân Bình - Tân Phú hoặc Thủ Đức - Quận 2 - Quận 9
• Bến Tre - Tiền Giang - Long An
• Bạc Liêu - Kiên Giang - Hậu Giang - Sóc Trăng - Cà Mau
• Bà Rịa Vũng Tàu - Bình Phước - Lâm Đồng
Mô tả công việc:
• Ghé thăm thường xuyên các điểm bán hàng trong địa bàn được phân công (các chuỗi siêu thị, CVS, khách hàng trọng điểm, ...); đại diện Abbott làm việc với các khách hàng trọng điểm
• Hỗ trợ PG & xử lý vấn đề với khách hàng tại điểm bán
• Báo cáo tình hình bán hàng và nhập hàng
• Đảm bảo quy trình theo đúng quy định công ty
• Quản lý sản phẩm trên kệ và trưng bày
• Cập nhật tình hình của các đối thủ kinh doanh
• Hoàn thành các chỉ tiêu công ty yêu cầu
• Theo sát kế hoạch của quản lý đưa ra
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Abbott Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Abbott
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
