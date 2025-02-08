Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 100 - 1,000 USD

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Ngày đăng tuyển: 08/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Nhân viên phân tích kinh doanh

Mức lương
100 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu vực Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương 100 - 1,000 USD

Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm Xây dựng, triển khai và quản lý rủi ro danh mục tín dụng thông qua (i) Xây dựng công cụ phân tích và giám sát hiệu quả triển khai các mô hình rủi ro tín dụng (ii) Xây dựng các mô hình phân tích rủi ro danh mục tín dụng và đưa ra các kiến nghị/đề xuất để quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với định hướng của VIB; (iii) Triển khai các dự án quản trị rủi ro tín dụng;
Mô tả:
• Quản lý, giám sát hiệu quả của các mô hình chấm điểm tín dụng (credit scoring models), kiểm tra, đánh giá kết quả chấm điểm so với các chỉ số rủi ro thực tế để đảm bảo mô hình phản ánh chính xác rủi ro tín dụng của khách hàng, tính ổn định và khả năng dự báo của mô hình làm cơ sở đề xuất tái hiệu chỉnh và tối ưu hóa vận hành của mô hình đảm bảo mô hình luôn phản ánh phù hợp với hành vi khách hàng và bối cảnh hiện tại, tuân thủ các chuẩn mực Basel và các tổ chức liên quan;
• Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy định phân tích danh mục tín dụng, các mô hình nhận diện rủi ro sớm, các công cụ phân tích rủi ro tín dụng, đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro; cung cấp kết quả phân tích theo yêu cầu của các khối ban liên quan để phục vụ cho việc hoạch định chính sách và chiến lược tín dụng; thực hiện báo cáo theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước; đối tác..;

Với Mức Lương 100 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) Thì Được Hưởng Những Gì

Ký HĐLĐ chính thức với VIB, Chế độ BHXH full 100%, Ngày phép 15 ngày/năm & ngày lễ theo quy định luật lao động, Thưởng cuối năm theo hiệu quả làm việc, Lộ trình thăng tiến trong công việc.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 288A An Dương Vương, Phường 4, Quận 5

