Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Nam Á
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Nhân viên phân tích kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Nam Á

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 249 Kim Mã, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nam Á Group – đơn vị uy tín đã có hơn 24 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông tại Việt Nam. Với đội ngũ chuyên sâu và thái độ phục vụ tận tâm, công ty đã và đang cung cấp những sản phẩm, giải pháp CNTT và viễn thông cho khách hàng, trở thành nhà phân phối và đại lý của nhiều thương hiệu lớn như: Apple, Dell, HP, Lenovo, SamSung, LG, Microsoft,… Công ty đã được trao tặng giải thưởng: Top 10 Thương hiệu Uy tín hàng đầu Việt Nam 2024, Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2024.
Nam Á Group
Với tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Nam Á Group sẽ tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh, mở rộng tầm ảnh hưởng trên thị trường cả trong nước và quốc tế.
Do nhu cầu phát triển phân phối sản phẩm của nhãn hàng, chúng tôi cần tuyển ứng viên tiềm năng và kinh nghiệm cho vị trí: Chuyên viên Kinh doanh phân phối (sản phẩm CNTT/ Viễn thông).
Chuyên viên Kinh doanh phân phối (sản phẩm CNTT/ Viễn thông).
Thông tin chi tiết như sau:
Địa điểm làm việc:
- Hà Nội và Hồ Chí Minh.
Mô tả công việc:
- Phát triển mạng lưới khách hàng: nghiên cứu thị trường, xây dựng mối quan hệ và quản lý các khách hàng đại lý tại khu vực phụ trách.
- Tiếp cận, tư vấn và phát triển kinh doanh các sản phẩm CNTT và viễn thông công ty phân phối: Máy tính, Tablet, Điện thoại,…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Nam Á

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Nam Á

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 64 Vũ Phạm Hàm, KĐT Trung Yên, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

