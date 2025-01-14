Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Tập Đoàn Bất Động Sản An Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

I. MÔ TẢ CHUNG

• Chịu trách nhiệm xây dựng và thực thi chiến lược truyền thông nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu và uy tín của công ty trên thị trường

• Quản lý các mối quan hệ đối ngoại, xử lý khủng hoảng truyền thông, và đảm bảo thông tin truyền tải ra công chúng một cách chính xác, minh bạch và hiệu quả

II. NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Xây dựng chiến lược và kế hoạch truyền thông

• Phân tích thị trường và xu hướng truyền thông để xây dựng chiến lược phù hợp

• Đề xuất và triển khai các chiến dịch quảng bá thương hiệu và sản phẩm bất động sản

2. Xử lý khủng hoảng truyền thông

• Xây dựng quy trình quản lý rủi ro và khủng hoảng truyền thông

• Là người phát ngôn chính thức của công ty theo ủy quyền/ yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc

3. Quản lý các mối quan hệ đối ngoại

• Đại diện công ty trong việc giao tiếp với truyền thông, đối tác, và cơ quan quản lý nhà nước

• Phối hợp với các bộ phận nội bộ để tổ chức các sự kiện đối ngoại như hội thảo, lễ ký kết, hoặc họp báo,…

4. Quản lý và giám sát các kênh truyền thông chính thức

• Kiểm soát nội dung và thông điệp truyền thông trên các kênh online và offline

• Theo dõi hiệu quả các chiến dịch truyền thông để cải thiện liên tục