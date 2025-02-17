Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,800 USD

Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,800 USD

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI

Nhân viên phân tích kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI

Mức lương
Từ 1,800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Sailing Tower, 111A Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Từ 1,800 USD

- Nghiên cứu, đề xuất những xu hướng mới có thể vận dụng vào hoạt động truyền thông của Công ty.
- Xây dựng, phát triển và duy trì các kênh truyền thông owned (website, fanpage, PR báo chí,…)
- Thực hiện xây dựng nội dung, thiết kế (hình ảnh, video), kiểm soát kế hoạch truyền thông thương hiệu và sản phẩm theo tháng, quý, năm.
- Triển khai tổ chức sự kiện nội bộ và các sự kiện liên quan đến kế hoạch truyền thông của Công ty.
- Xây dựng, điều phối và quản lý hoạt động của Block Marketing và Truyền thông.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Từ 1,800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Marketing, báo chí truyền thông hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
- Có từ trên 05 năm kinh nghiệm vị trí tương đương trong lĩnh vực Marketing, Chứng khoán, Ngân hàng.
- Kiến thức nền tảng về xây dựng và phát triển thương hiệu, tổ chức sự kiện và vận hành dự án.
- Am hiểu và vận dụng thành thạo các kênh, công cụ truyền thông (Truyền thống, Digital..).
- Kỹ năng tư duy sáng tạo nội dung & hình ảnh (Creative).
* Chế độ phúc lợi:

Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1403, Tầng 14, Tòa nhà Sailing, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

