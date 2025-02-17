Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,800 USD

Mức lương Từ 1,800 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Sailing Tower, 111A Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc

- Nghiên cứu, đề xuất những xu hướng mới có thể vận dụng vào hoạt động truyền thông của Công ty.

- Xây dựng, phát triển và duy trì các kênh truyền thông owned (website, fanpage, PR báo chí,…)

- Thực hiện xây dựng nội dung, thiết kế (hình ảnh, video), kiểm soát kế hoạch truyền thông thương hiệu và sản phẩm theo tháng, quý, năm.

- Triển khai tổ chức sự kiện nội bộ và các sự kiện liên quan đến kế hoạch truyền thông của Công ty.

- Xây dựng, điều phối và quản lý hoạt động của Block Marketing và Truyền thông.

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Marketing, báo chí truyền thông hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

- Có từ trên 05 năm kinh nghiệm vị trí tương đương trong lĩnh vực Marketing, Chứng khoán, Ngân hàng.

- Kiến thức nền tảng về xây dựng và phát triển thương hiệu, tổ chức sự kiện và vận hành dự án.

- Am hiểu và vận dụng thành thạo các kênh, công cụ truyền thông (Truyền thống, Digital..).

- Kỹ năng tư duy sáng tạo nội dung & hình ảnh (Creative).

* Chế độ phúc lợi:

Chế độ phúc lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

