Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Keiser University làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Lắp đặt thiết bị (máy tính, máy chiếu, loa, mạng, bảng, thiết bị tương tác) ở các trường học và văn phòng)

(Installation of euipment (computer, projectors, speakers, networks, boards, interactive devices in schools and offices))

- Cài đặt phần mềm dạy học chuyên dụng cho máy tính, cài đặt thiết bị tương tác, server

(Istall specialized learning software for computer, interactive device installation, and server)

- Hỗ trợ kỹ thuật, xử lý sự cố, kiểm tra định kỳ cho các trường trong địa bàn được giao

(Technical assistance, troubleshooting, periodic inspections for schools in the assigned area)

- Hỗ trợ kỹ thuật văn phòng, xử lý sự cố về máy tính, máy in, chuẩn bị thiết bị cho các buổi tập huấn, thuyết trình

(Technical supporrt for the office, troubleshooting computer, printer, preparation equipment for training sessions, presentations.)

- Tham gia hỗ trợ kỹ thuật trong các sự kiện, hội thảo của công ty

(Participating in technical support in company events and seminars)

- Lập báo cáo công việc hàng ngày, tuân thủ các quy định kỹ thuật

(Make daily work reports, follow technical regulations)

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu và theo sự phân công của cấp trên

(Complete other tasks from line manager or request)