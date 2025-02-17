Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Global Aviation Services Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất, Đường Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Viết bài, đăng tải và tối ưu các nội dung chất lượng đều đặn lên các kênh truyền thông như Facebook, Instagram)

- Quản lý và lên kế hoạch nội dung liên quan trong công ty hiện thực hóa ý tưởng thành thành phẩm trên các nền tảng mạng xã hội Fanpage, Website, bài viết PR

- Thiết kế và sản xuất hình ảnh, video phục vụ cho các hoạt động quảng bá, truyền thông.

- Phối hợp cùng bộ phận để đảm bảo nội dung truyền thông nhất quán, chất lượng cao.

- Đánh giá, đo lường hiệu quả chiến dịch và đưa ra các đề xuất cải thiện.

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có hiểu biết, kinh nghiệm, và tư duy làm content marketing (tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm content marketing) (có am hiểu về du lịch và hàng không là một lợi thế.)

- Kiến thức về SEO, kỹ năng viết bài, có gu thẩm mỹ tốt.

- Yêu thích công việc sáng tạo nội dung và cung cấp giá trị cho khách hàng.

- Thành thạo sử dụng các phầm mềm quản lý và xuất bản nội dung như WordPress,

- Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Illustrator, Canvas v.v. là một lợi thế.

- Kỹ năng viết, đọc hiểu, và giao tiếp tiếng Việt và tiếng Anh

Tại Global Aviation Services Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Global Aviation Services Joint Stock Company

