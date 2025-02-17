Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Global Aviation Services Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Nhân viên phân tích kinh doanh Global Aviation Services Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Global Aviation Services Joint Stock Company
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Global Aviation Services Joint Stock Company

Nhân viên phân tích kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất, Đường Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh

- Viết bài, đăng tải và tối ưu các nội dung chất lượng đều đặn lên các kênh truyền thông như Facebook, Instagram)
- Quản lý và lên kế hoạch nội dung liên quan trong công ty hiện thực hóa ý tưởng thành thành phẩm trên các nền tảng mạng xã hội Fanpage, Website, bài viết PR
- Thiết kế và sản xuất hình ảnh, video phục vụ cho các hoạt động quảng bá, truyền thông.
- Phối hợp cùng bộ phận để đảm bảo nội dung truyền thông nhất quán, chất lượng cao.
- Đánh giá, đo lường hiệu quả chiến dịch và đưa ra các đề xuất cải thiện.
- Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Có hiểu biết, kinh nghiệm, và tư duy làm content marketing (tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm content marketing) (có am hiểu về du lịch và hàng không là một lợi thế.)
- Kiến thức về SEO, kỹ năng viết bài, có gu thẩm mỹ tốt.
- Yêu thích công việc sáng tạo nội dung và cung cấp giá trị cho khách hàng.
- Thành thạo sử dụng các phầm mềm quản lý và xuất bản nội dung như WordPress,
- Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Illustrator, Canvas v.v. là một lợi thế.
- Kỹ năng viết, đọc hiểu, và giao tiếp tiếng Việt và tiếng Anh

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Global Aviation Services Joint Stock Company

Global Aviation Services Joint Stock Company

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 4th Floor – TCP Building, Tan Son Nhat International Airport, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

