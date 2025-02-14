Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh EMG Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Mô tả công việc: Vị trí Chuyên Viên Tiếp Thị Truyền Thông Xã Hội (Phụ trách mãng tuyển dụng Giáo viên bản ngữ)

Trách nhiệm của Chuyên viên Tiếp thị truyền thông xã hội (sau đây gọi tắt là Nhân viên) được phân công hỗ trợ tại các trường như sau:

• Xây dựng và triển khai chiến lược tuyển dụng trên social media và tuyển dụng truyền thống cho các vị trí giáo viên bản ngữ của công ty trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Instagram, Youtube, TikTok,...;

• Lên kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cho các chiến lược digital marketing nhằm tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo và ngân sách;

• Thường xuyên cập nhật và định hướng các nội dung tuyển dụng theo xu hướng của thị trường trên các nền tảng xã hội;

• Chịu trách nhiệm trực tiếp triển khai các kế hoạch tuyển dụng đã duyệt, bao gồm việc trực tiếp chịu trách nhiệm các kênh digital và social media như:

• Quản trị và phát triển độ nhận diện cho các vị trí giáo viên bản ngữ của công ty trên các kênh digital marketing;

• Quản lý và tối ưu các chiến dịch quảng cáo cho các sản phẩm của công ty theo từng thời điểm trên các kênh Google, social media…;

• Quản lý và phát triển nội dung (bài viết, hình ảnh, video…) trên các kênh social media, đảm bảo nội dung sáng tạo, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng ứng viên mục tiêu.