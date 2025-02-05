Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu vực Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chịu trách nhiệm phân tích, đánh giá và tư vấn các giải pháp, kỹ thuật chi tiết chuyên sâu về ứng dụng doanh nghiệp trên các tài liệu nghiệp vụ (BRD) dựa trên yêu cầu của các đơn vị.

• Phân tích, đánh giá và tư vấn các giải pháp công nghệ, kỹ thuật chi tiết chuyên sâu về Ứng dụng Doanh nghiệp trên các tài liệu nghiệp vụ (BRD) dựa trên yêu cầu của các đơn vị đảm bảo tiết kiệm chi phí và cập nhật xu hướng công nghệ trên thế giới;

• Giám sát và hoàn thành các hạng mục công việc bao gồm việc kiểm soát chất lượng và xác nhận kết quả với các bên có trách nhiệm;

• Hỗ trợ kiểm soát các rủi ro phát sinh liên quan phạm vi công việc của Bộ phận;

• Tham gia kiểm thử và các dự án theo yêu cầu;

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ Cử nhân trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Kinh tế;

• Tối thiểu 7 năm (Chuyên gia)/5 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính)/ 2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phân tích giải pháp quản trị nội bộ (nhân sự, hành chính, mua sắm) trong ngành Tài chính Ngân hàng;

• Kinh nghiệm chuyên sâu trong một hoặc nhiều giải pháp: Các hệ thống quản trị nội bộ sử dụng trong ngân hàng, ngân hàng lõi, ngân hàng số;

Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) Thì Được Hưởng Những Gì

Khác

Ký HĐLĐ chính thức với VIB, Chế độ BHXH full 100%, Ngày phép 15 ngày/năm & ngày lễ theo quy định luật lao động, Thưởng cuối năm theo hiệu quả làm việc, Lộ trình thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin