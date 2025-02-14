Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY TNHH SX - TM NHÂN TUẤN NHÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY TNHH SX - TM NHÂN TUẤN NHÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SX - TM NHÂN TUẤN NHÂN
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
CÔNG TY TNHH SX - TM NHÂN TUẤN NHÂN

Nhân viên phân tích kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SX - TM NHÂN TUẤN NHÂN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 42 Út Trà Ôn, KDC Gia Hòa, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc, Công Ty có nhu cầu tìm kiếm nhân sự làm việc tại Vp HCM như sau:
- Xử lý báo giá và yêu cầu làm mẫu sản phẩm từ Khách hàng và triển khai cho các bộ phần liên quan
- Quản lý tiến tiến trình làm mẫu với Nhà Máy và giao mẫu cho Khách hàng.
- Xử lý, theo dỏi bộ chứng từ xuất khẩu với bên Khai thuê và thu hồi công nợi với Khách hàng.
- Làm việc với Khách hàng quốc tế 100%.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/nữ
- Bằng cấp: Cao đẳng trở lên ngành quản trị kinh doanh / hoặc liên quan đến chuyên nghành kiểm tra chất lượng thành phẩm
- Tiếng Anh: giao tiếp trực tiếp với Khách hàng tốt.
- Biết sử dụng máy vi tính, thành thạo Word, Excel, in ấn.
- Có kỹ năng quản lý thời gian và công việc
- Kinh nghiệm: Sinh viên vừa tốt nghiệp, ưu tiên năng động.

Tại CÔNG TY TNHH SX - TM NHÂN TUẤN NHÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX - TM NHÂN TUẤN NHÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SX - TM NHÂN TUẤN NHÂN

CÔNG TY TNHH SX - TM NHÂN TUẤN NHÂN

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Văn Phòng HCM tại Thủ Đức, Số 42 Út Trà Ôn, KDC Gia Hòa, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-phan-tich-kinh-doanh-thu-nhap-thuong-luong-tai-ho-chi-minh-job294781
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Synnex FPT
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Synnex FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Synnex FPT
Hạn nộp: 07/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Đại Học FPT TP.HCM
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Đại Học FPT TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Đại Học FPT TP.HCM
Hạn nộp: 28/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Capella Group
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Capella Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Capella Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam
Hạn nộp: 10/09/2025
Phú Thọ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Hạn nộp: 12/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Heli Direct LLC
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Heli Direct LLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Heli Direct LLC
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Synnex FPT
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Synnex FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Synnex FPT
Hạn nộp: 07/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Đại Học FPT TP.HCM
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Đại Học FPT TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Đại Học FPT TP.HCM
Hạn nộp: 28/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Capella Group
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Capella Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Capella Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam
Hạn nộp: 10/09/2025
Phú Thọ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Hạn nộp: 12/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Heli Direct LLC
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Heli Direct LLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Heli Direct LLC
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY TNHH SX - TM NHÂN TUẤN NHÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SX - TM NHÂN TUẤN NHÂN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,800 USD Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Trên 1,800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh EMG Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận EMG Education
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Global Aviation Services Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Global Aviation Services Joint Stock Company
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Nam Á
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trường Đại Học Kinh Tế - Tài Chính TPHCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trường Đại Học Kinh Tế - Tài Chính TPHCM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH THACO AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH THACO AUTO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,200 USD CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
600 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN PHÁT THỊNH RATINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN PHÁT THỊNH RATINGS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Bệnh Viện Quốc Tế Hạnh Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bệnh Viện Quốc Tế Hạnh Phúc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 12 USD CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
600 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 USD CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN SÀI GÒN
13 - 16 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH THACO AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH THACO AUTO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu FE CREDIT
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Bảo Việt (Bvf) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Bảo Việt (Bvf)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Tập Đoàn Đất Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 12 USD Tập Đoàn Đất Xanh
1 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty CP Thủ Công Mỹ Nghệ Gỗ Liên Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Thủ Công Mỹ Nghệ Gỗ Liên Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty CP Xây Dựng và Lắp Máy Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Xây Dựng và Lắp Máy Trung Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh HDWebsoft Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận HDWebsoft Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần BM Windows làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD Công Ty Cổ Phần BM Windows
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Heli Direct LLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Heli Direct LLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm