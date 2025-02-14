Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY TNHH SX - TM NHÂN TUẤN NHÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc, Công Ty có nhu cầu tìm kiếm nhân sự làm việc tại Vp HCM như sau:

- Xử lý báo giá và yêu cầu làm mẫu sản phẩm từ Khách hàng và triển khai cho các bộ phần liên quan

- Quản lý tiến tiến trình làm mẫu với Nhà Máy và giao mẫu cho Khách hàng.

- Xử lý, theo dỏi bộ chứng từ xuất khẩu với bên Khai thuê và thu hồi công nợi với Khách hàng.

- Làm việc với Khách hàng quốc tế 100%.