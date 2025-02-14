Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY TNHH SX - TM NHÂN TUẤN NHÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SX - TM NHÂN TUẤN NHÂN
- Hồ Chí Minh: Số 42 Út Trà Ôn, KDC Gia Hòa, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc, Công Ty có nhu cầu tìm kiếm nhân sự làm việc tại Vp HCM như sau:
- Xử lý báo giá và yêu cầu làm mẫu sản phẩm từ Khách hàng và triển khai cho các bộ phần liên quan
- Quản lý tiến tiến trình làm mẫu với Nhà Máy và giao mẫu cho Khách hàng.
- Xử lý, theo dỏi bộ chứng từ xuất khẩu với bên Khai thuê và thu hồi công nợi với Khách hàng.
- Làm việc với Khách hàng quốc tế 100%.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bằng cấp: Cao đẳng trở lên ngành quản trị kinh doanh / hoặc liên quan đến chuyên nghành kiểm tra chất lượng thành phẩm
- Tiếng Anh: giao tiếp trực tiếp với Khách hàng tốt.
- Biết sử dụng máy vi tính, thành thạo Word, Excel, in ấn.
- Có kỹ năng quản lý thời gian và công việc
- Kinh nghiệm: Sinh viên vừa tốt nghiệp, ưu tiên năng động.
Tại CÔNG TY TNHH SX - TM NHÂN TUẤN NHÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX - TM NHÂN TUẤN NHÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI