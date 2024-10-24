Tuyển Nhân Viên Phân Tích Tài Chính thu nhập 15 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

- Xây dựng, triển khai hệ thống đánh giá, phân tích báo cáo hoạt động kinh doanh bán hàng định kỳ tháng/quý/năm của Toàn Tập đoàn.

- Phối hợp với các Bộ phận Sales/Marketing và các Đơn vị liên quan theo dõi hoạt động kinh doanh hàng ngày, hàng tuần của từng Đơn vị kinh doanh trực tiếp, chỉ ra những vấn đề tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến doanh thu/lợi nhuận hàng tháng của từng Đơn vị và của toàn hệ thống.

- Thẩm định chính sách bán hàng các Khối Sales/Marketing toàn Tập đoàn định kỳ hàng tháng/quý/năm

- Phân tích và tính giá thành kế hoạch định kỳ hoặc khi có phát sinh sản phẩm mới hoặc theo yêu cầu. Và đồng thời lập trình bẳng giá bán nội bộ, giá bán ra thị trường cho toàn Tập đoàn.

- Phân tích các chỉ số tài chính liên quan đến Sales/Marketing để có tham mưu định hướng về hiệu quả hoạt động bán hàng lên lãnh đạo nhằm giúp Lãnh đạo đưa ra quyết định Kinh doanh hiệu quả hơn và quản trị được rủi ro bán hàng.

- Thẩm định và quản trị ngân sách các chương trình/chính sách bán hàng định kỳ hàng tháng/quý/năm theo bảng tổng kết có sự so sánh với Kế hoạch và cùng kỳ.

- Lập kế hoạch, nhu cầu tài chính đối với các dự án, hoạt động kinh doanh mới của Công ty liên quan đến Sales/Marketing.

Yêu cầu ứng viên:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính -Kế toán.

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm triển khai quản trị tài sản tại các doanh nghiệp theo mô hình chuỗi hoặc tập đoàn

- Chủ động trong công việc

- Nắm vững và hiểu viết về nghiệp vụ tài chính,kế toán

- Biết và sử dụng tốt các công cụ làm việc

- Sự trung thực và chẳm chỉ, nhanh nhẹn trong công việc

- Mức lương : Lương cứng 15.000.000 - 16.000.000 + Phụ cấp

- Được tham gia vào môi trường trẻ năng động

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thử việc; thưởng lễ, tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc, sinh nhật, teambuilding, thưởng tháng lương thứ 13

- Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

