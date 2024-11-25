Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HOMETOWN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 50 Khuê Mỹ Đông 7, Phường Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

- Tham gia soạn thảo hợp đồng thuê Căn hộ - Villa, văn bản do công ty ban hành và ký kết, kiểm tra tính hợp pháp cho các giao dịch của công ty;

- Đăng ký lưu trú khách căn hộ và Trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan chức năng giải quyết các sự việc liên quan đến đăng ký lưu trú....;

- Phụ trách những vấn đề liên quan đến pháp lý của công ty;

- Cố vấn, tư vấn cho GĐ về pháp luật;

- Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý, giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm Pháp chế Dịch vụ Doanh nghiệp;

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan (Luật, Luật kinh tế);

- Nắm vững các quy định về Luật pháp;

- Có khả năng quan sát và hiểu diễn biến của vấn đề, có thể giải quyết vấn đề độc lập;

- Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HOMETOWN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 7.500.000 – 8.500.000đ

- Đóng BHXH theo quy định hiện hành và nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước

- Tham gia team building hàng năm. Môi trường làm việc thân thiện, văn hóa tôn trọng lẫn nhau.

