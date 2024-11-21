Tuyển Social Content Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO

Social Content

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Content Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 39/80

- Cầu Giấy

- Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Am hiểu, nắm bắt được xu hướng thị trường Nội dung trên các nền tảng số (Facebook, Youtube, Tiktok ...)
- Có chuyên môn về Nội dung nhiều mảng chủ đề khác nhau: Phim, nhạc, Tin tức..
- Biết đánh giá Nội dung (nội bộ)
- Có khả năng khai thác và phát triển nội dung theo nhiều chủ đề khác nhau
- Lên chiến lược khai thác và đề xuất sản xuất Nội dung phù hợp các Kênh của doanh nghiệp
- Tìm kiếm và đề xuất khách hàng tiềm năng (phù hợp với từng mảng nội dung theo yêu cầu)
- Thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về các chủ đề liên quan về Nội dung trên nền tảng số để, định hướng nội dung xây kênh và phát triển nội dung trên hệ thống kênh.
- Phối hợpvới các bộ phận khác trong doanh nghiệp để thực hiện chiến lược nội dung

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ- ĐH chuyên ngành liên quan
Am hiểu các nội dung nhạc phim, giải trí
Chăm chỉ cầu tiến, ham học hỏi

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung năng động, rất thân thiện
Chế độ lương cạnh tranh, có kpi để phát triển tăng trưởng thu nhập
Có hoạt động văn hóa sôi nổi
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 40/45- Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

