Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH HALLA ELECTRONICS VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH HALLA ELECTRONICS VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Lô L4, KCN Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, An Dương
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện phiên dịch cho cấp trên người Hàn Quốc và người Việt Nam
- Dịch và làm các báo cáo liên quan đến sản xuất để báo cáo cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc tại phòng HCNS công ty Hàn Quốc.
Nhanh nhẹn, năng động, cẩn thận, chịu khó, nhạy bén trong công việc.
Sử dụng thành thạo word, excel...
Có bằng Đại học hoặc chứng chỉ tiếng hàn level 5 trở lên.
Tại CÔNG TY TNHH HALLA ELECTRONICS VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ đãi ngộ - Được xét tăng lương, thưởng định kỳ.
Giờ hành chính từ 08:00 đến 17:00. Nghỉ 2 thứ 7 và 4 Chủ nhật.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo các kỹ năng nâng cao nghiệp vụ.
Được nghỉ phép và hưởng các chế độ theo quy định của luật BHXH và công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HALLA ELECTRONICS VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
