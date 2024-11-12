Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH HALLA ELECTRONICS VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô L4, KCN Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, An Dương

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch

- Thực hiện phiên dịch cho cấp trên người Hàn Quốc và người Việt Nam

- Dịch và làm các báo cáo liên quan đến sản xuất để báo cáo cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm làm việc tại phòng HCNS công ty Hàn Quốc.

Nhanh nhẹn, năng động, cẩn thận, chịu khó, nhạy bén trong công việc.

Sử dụng thành thạo word, excel...

Có bằng Đại học hoặc chứng chỉ tiếng hàn level 5 trở lên.

Chế độ đãi ngộ tại CÔNG TY TNHH HALLA ELECTRONICS VINA

Chế độ đãi ngộ - Được xét tăng lương, thưởng định kỳ.

Giờ hành chính từ 08:00 đến 17:00. Nghỉ 2 thứ 7 và 4 Chủ nhật.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo các kỹ năng nâng cao nghiệp vụ.

Được nghỉ phép và hưởng các chế độ theo quy định của luật BHXH và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

