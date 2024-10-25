Tuyển Nhân Viên QA thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Thanh Hóa

Tuyển Nhân Viên QA thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Thanh Hóa

Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Lô 01/02 KCN Bỉm Sơn A, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Bỉm Sơn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Kiểm tra, đánh giá hồ sơ, tài liệu của khách hàng theo tiêu chuẩn ISO. Sửa lỗi, chỉnh sửa hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của khách hàng. Soạn thảo, dịch thuật tài liệu từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại. Hỗ trợ bộ phận sản xuất trong việc quản lý hồ sơ, tài liệu. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Kiểm tra, đánh giá hồ sơ, tài liệu của khách hàng theo tiêu chuẩn ISO.
Sửa lỗi, chỉnh sửa hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của khách hàng.
Soạn thảo, dịch thuật tài liệu từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.
Hỗ trợ bộ phận sản xuất trong việc quản lý hồ sơ, tài liệu.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Thành thạo sử dụng phần mềm Word, Excel, PowerPoint. Nắm vững kiến thức về tiêu chuẩn ISO. Tiếng Trung thành thạo (đọc, viết, dịch). Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Thành thạo sử dụng phần mềm Word, Excel, PowerPoint.
Nắm vững kiến thức về tiêu chuẩn ISO.
Tiếng Trung thành thạo (đọc, viết, dịch).
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc. Ký túc xá 3 sao cho nhân viên ở xa, có xe đưa đón Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch. Được đóng 100% bảo hiểm từ tháng thử việc đầu tiên Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Lương, thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc.
Ký túc xá 3 sao cho nhân viên ở xa, có xe đưa đón
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch.
Được đóng 100% bảo hiểm từ tháng thử việc đầu tiên
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam

Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN - 01 /02, Nam Khu A, KCN Bỉm Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

