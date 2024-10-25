Tuyển Nhân Viên QA thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Thanh Hóa

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Lô 01/02 KCN Bỉm Sơn A, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Bỉm Sơn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Kiểm tra, đánh giá hồ sơ, tài liệu của khách hàng theo tiêu chuẩn ISO. Sửa lỗi, chỉnh sửa hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của khách hàng. Soạn thảo, dịch thuật tài liệu từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại. Hỗ trợ bộ phận sản xuất trong việc quản lý hồ sơ, tài liệu. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Thành thạo sử dụng phần mềm Word, Excel, PowerPoint. Nắm vững kiến thức về tiêu chuẩn ISO. Tiếng Trung thành thạo (đọc, viết, dịch). Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc. Ký túc xá 3 sao cho nhân viên ở xa, có xe đưa đón Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch. Được đóng 100% bảo hiểm từ tháng thử việc đầu tiên Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin