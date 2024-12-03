Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS

Kỹ sư xây dựng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa:

- Thanh Hóa

- Hà Tĩnh, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giám sát công trường: các công việc thi công mảng trực tiếp tại công trường.
- Kiểm tra, kiểm soát công tác Lập/thẩm định chi phí thi công, biện pháp thi công, các công tác chuẩn bị thi công, hạn mức/định mức (theo yêu cầu).
- Hướng dẫn Tổ đội/NTP thực hiện thi công đúng theo quy trình quy định/BPTC/Bản vẽ Shop.Triển khai, kiểm tra, giám sát tổ đội thực hiện công việc thi công. Phát hiện các sai sót để kịp thời điều chỉnh.
-Thực hiện nghiệm thu nội bộ về chất lượng và Khối lượng với tổ đội và P.NTNB.Thực hiện nghiệm thu với TVGS và hoàn thành Hồ sơ theo quy định.
-Kiểm tra, kiểm soát công tác xác nhận Hồ sơ thanh quyết toán với các Tổ đội/ Nhà thầu phụ. Kiểm soát việc theo dõi hồ sơ thanh toán Hợp đồng xây dựng (Thanh toán, Các khoản phạt và khấu trừ,...). Kiểm soát việc lập ngân sách hoạt động phục vụ thi công và theo dõi ngân sách hoạt động;
- Các công việc khác theo phân công của CBLĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm thi công trực tiếp, đặc biệt hiểu và kiểm soát tốt công tác thi công.
- Ưu tiên biết sử dụngcác tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc: autocad, project, tính khối lượng...
- Ham học hỏi, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương hấp dẫn;
- Được tham gia đóng bảo hiểm theo quy định của Nhà nước, hưởng các phúc lợi hấp dẫn từ TĐ Vingroup;
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, có cơ hội thăng tiến;
- Ký hợp đồng lao động chính thức sau 02 tháng thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà An Phú, Số 24 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

