Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH MTV Alifaco
- Hà Nội: 9
- 15 triệu /tháng + phụ cấp
- Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.
- Được tham gia vào các buổi đào tạo nội bộ, chia sẻ kinh nghiệm của công ty.
- Đặc biệt có cơ hội thăng tiến và thu nhập phù hợp tùy vào chuyên môn hoặc khả năng quản lý.
- Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui ch, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
- Định kỳ gọi điện chăm sóc khách hàng theo data có sẵn của công ty
- Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, giọng nói dễ nghe
- Tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó
- Có Laptop để làm việc
Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
