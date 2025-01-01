Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 9

- 15 triệu /tháng + phụ cấp

- Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

- Được tham gia vào các buổi đào tạo nội bộ, chia sẻ kinh nghiệm của công ty.

- Đặc biệt có cơ hội thăng tiến và thu nhập phù hợp tùy vào chuyên môn hoặc khả năng quản lý.

- Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui ch, Quận Thanh Xuân