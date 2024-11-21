Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Bán hàng mỹ phẩm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 301 Lạc Long Quân, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Tư vấn và xử lý đơn hàng cho khách hàng đang quan tâm đến sản phẩm theo data bộ phận marketing cung cấp
Xác nhận đơn hàng và nhập thông tin lên phần mềm hệ thống
Phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm xử lý đơn hàng thành công
Báo cáo số liệu bán hàng theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc sinh viên năm cuối có thể đi làm Full-time
Có kinh nghiệm sale là một lợi thế, am hiểu về các sản phẩm mỹ phẩm, dược phẩm
Có tinh thần hợp tác, trách nhiệm cao, đam mê kinh doanh và sẵn sàng cầu tiến ở những vị trí cao hơn
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc
Có Laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (6 triệu - 8 triệu) + thưởng doanh số + phụ cấp. Thu nhập trung bình từ 10 triệu -20 triệu/tháng. Lương cứng không phụ thuộc KPI
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.
Xét tăng lương định kì và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự lên các vị trí cao hơn như mentor hoặc leader team
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của Công ty. Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Tòa Center Building, Dự án Hapulico Complex, số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-tu-van-thu-nhap-6-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job254281
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 41 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm OGC Beauty
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
OGC Beauty
Hạn nộp: 10/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm OGC Beauty
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
OGC Beauty
Hạn nộp: 05/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm OGC Beauty
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
OGC Beauty
Hạn nộp: 05/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm OGC Beauty
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
OGC Beauty
Hạn nộp: 05/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm OGC Beauty
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
OGC Beauty
Hạn nộp: 05/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm OGC Beauty
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
OGC Beauty
Hạn nộp: 05/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm OGC Beauty
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
OGC Beauty
Hạn nộp: 05/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm OGC Beauty
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
OGC Beauty
Hạn nộp: 05/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THIỆN TÍN BẢO
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 108 ngày để ứng tuyển 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TNHH Giáo dục và thương mại HNC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh TNHH Giáo dục và thương mại HNC làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 10 Triệu
TNHH Giáo dục và thương mại HNC
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Ninh Còn 16 ngày để ứng tuyển 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình văn hóa Việt Nam
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình văn hóa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình văn hóa Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 41 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm OGC Beauty
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
OGC Beauty
Hạn nộp: 10/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm OGC Beauty
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
OGC Beauty
Hạn nộp: 05/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm OGC Beauty
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
OGC Beauty
Hạn nộp: 05/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm OGC Beauty
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
OGC Beauty
Hạn nộp: 05/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm OGC Beauty
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
OGC Beauty
Hạn nộp: 05/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm OGC Beauty
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
OGC Beauty
Hạn nộp: 05/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm OGC Beauty
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
OGC Beauty
Hạn nộp: 05/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm OGC Beauty
Tuyển Bán hàng mỹ phẩm OGC Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
OGC Beauty
Hạn nộp: 05/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất