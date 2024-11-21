Tuyển Bán hàng mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 301 Lạc Long Quân, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Tư vấn và xử lý đơn hàng cho khách hàng đang quan tâm đến sản phẩm theo data bộ phận marketing cung cấp

Xác nhận đơn hàng và nhập thông tin lên phần mềm hệ thống

Phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm xử lý đơn hàng thành công

Báo cáo số liệu bán hàng theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc sinh viên năm cuối có thể đi làm Full-time

Có kinh nghiệm sale là một lợi thế, am hiểu về các sản phẩm mỹ phẩm, dược phẩm

Có tinh thần hợp tác, trách nhiệm cao, đam mê kinh doanh và sẵn sàng cầu tiến ở những vị trí cao hơn

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc

Có Laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (6 triệu - 8 triệu) + thưởng doanh số + phụ cấp. Thu nhập trung bình từ 10 triệu -20 triệu/tháng. Lương cứng không phụ thuộc KPI

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.

Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.

Xét tăng lương định kì và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự lên các vị trí cao hơn như mentor hoặc leader team

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của Công ty. Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin