Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Khu Phố Đồng An 3, P. Bình Hòa, Thuân An, Bình Dương, Thuận An

- Thực hiện việc kiểm tra chất lượng ở các công đoạn của quy trình sản xuất, giám sát chất lượng SP theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Kiểm soát chất lượng nguồn nguyên liệu nhập, bán thành phẩm, hàng hóa xuất đi, bao bì, lập và xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất.

- Kết hợp với Xưởng sản xuất xử lý dứt điểm các lỗi không phù hợp, phân loại, phát hiện các sản phẩm, bán thành phẩm sai hỏng và yêu cầu công nhân xử lý, sửa chữa.

- Đảm bảo sản phẩm được kiểm soát 100% tại các công đoạn.

- Kiểm tra chất lượng, GMP, độ an tòan trên dây chuyền sản xuất.

- Biết về quy trình công nghệ sản xuất thực phẩm tươi.

- Biết sử dụng các loại dụng cụ đo lường, đọc và phân tích kết quả đo, có kiến thức cảm quan.

- Có kiến thức về ISO, HACCP và quản lý chất lượng sản phẩm.

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành thực phẩm.

- Ưu tiên đọc hiểu tốt tiếng anh chuyên ngành, anh văn giao tiếp.

- Làm việc tại xưởng sản xuất Bình Dương

Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Đến với Thái Sơn, ngoài thu nhập, Chúng tôi cam kết các giá trị của Bạn tạo ra sẽ được công nhận bằng việc không ngừng tạo ra các giá trị gia tăng cho nhân sự cụ thể như:

- Môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP, NĂNG ĐỘNG, THÂN THIỆN, HÒA ĐỒNG;

- Đào tạo và định kỳ nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỷ năng, kiến thức và thái độ làm việc cho nhân sự;

- Chia sẽ tất cả những kinh nghiệm làm việc quý báu để cùng nhau học hỏi và phát triển nghề nghiệp;

- Tạo cơ hội thăng tiến cho mọi người;

- Chế độ đãi ngộ tốt để nhân sự gắn bó lâu dài;

- Cam kết tuân thủ đầy đủ các chế độ theo quy định Luật Lao Động: bảo hiểm, phúc lợi, thưởng lễ, Tết, tiệc tùng, kỷ niệm, sinh nhật nhân viên, nghĩ dưỡng hàng năm .v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

