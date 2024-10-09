Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Lisod Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 277 Quan Hoa, quận Cầu giấy, TP Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào quá trình phân tích chức năng, phát triển tính năng của dự án. Viết test case và thực hiện test theo chức năng phần mềm của dự án (các mức level Test tùy khả năng) . Kiểm soát lỗi và tiến độ fix lỗi. Viết báo cáo, phân tích, đánh giá kết quả test cho cấp trên và khách hàng. Các công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng tiếng Nhật N2 trở lên Đã từng học qua 1 khóa Tester Kỹ năng giao tiếp, quản lý công việc và làm việc nhóm tốt Ứng viên có kinh nghiệm 1 năm tester trở lên. Quen thuộc với các quy trình phát triển phần mềm theo kiểu Agile (Scrum) là một lợi thế Đam mê xây dựng sản phẩm chất lượng cao mang đến trải nghiệm tốt cho khách hàng. Có tinh thần háo hức học hỏi và trưởng thành, có động lực cao để góp phần xây dựng sản phẩm chất lượng cao

Tại Công ty TNHH Lisod Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng rõ ràng, đúng hạn: Lương tháng 13,14 (Thưởng Tết): ít nhất 01 tháng lương gross Thưởng các ngày lễ: 30-4/01-5/ 8-3/2-9/20-10/ tết dương lịch ...... Được hưởng đầy đủ các chế độ của công ty: thưởng công việc, teambuilding, nghỉ mát, gala. Tham gia các khóa học đào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn Tham gia mọi chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động Việt Nam Ngày phép: 12 ngày/năm . Ngày phép sẽ tăng thêm theo thâm niên. Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 17h00’. Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Tham gia các buổi đào tạo online với các đề tài khác nhau bởi những Leader nhiều kinh nghiệm vào sáng thứ 7 hàng tuần (khuyến khích tham gia).

Lisod là công ty công nghệ với sứ mệnh

Phát huy công nghệ Việt, cùng khách hàng phát triển những dịch vụ tốt nhất có thể cạnh tranh trên toàn cầu Tạo thói quen làm việc tích cực, giải quyết vấn đề cốt lõi cho khách hàng.

Giá Trị mà Lisod mang lại

Là tập trung vào các giải pháp tốt nhất bằng cách luôn trao đổi và lắng nghe. Chúng tôi không ngừng học hỏi và phát triển

Cơ hội phát triển bản thân

Được Leader training hướng dẫn tận tình khi vào công ty. Định hướng rõ ràng, giúp bạn tập trung phát triển điểm mạnh và khắc phục điểm yếu trong công việc. Tạo điều kiện phát triển cá nhân, nắm giữ những vai trò quan trọng trong công ty (Leader, PM, v.v..) Được làm việc trực tiếp với khách hàng người nhật trao đổi và làm rõ yêu cầu của khách hàng Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lisod Việt Nam

