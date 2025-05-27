Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 55 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Quận 7

Quản lý và duy trì các chương trình chứng nhận chất lượng nhà máy như HACCP, EU Organic, USDA Organic.

Soạn thảo, cập nhật và lưu trữ hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm theo đúng quy định pháp luật và tiêu chuẩn nội bộ.

Giám sát chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất, đóng gói và bảo quản.

Phối hợp với các phòng ban như R&D, Sản xuất, Mua hàng, Kinh doanh để đảm bảo chất lượng hàng hóa và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Tham gia quá trình đánh giá nội bộ, tiếp đoàn đánh giá bên ngoài khi cần.

Báo cáo định kỳ và đột xuất về chất lượng sản phẩm cho cấp quản lý.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên môn Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Quản lý chất lượng hoặc những chuyên ngành đào tạo QLCL lĩnh vực Thực Phẩm.

Độ tuổi: 23 đến 40 tuổi

- Kiến thức:

Hiểu biết sâu về các hệ thống tiêu chuẩn chất lượng như HACCP, EU và USDA Organic.

Nắm rõ quy định pháp luật về công bố sản phẩm thực phẩm tại Việt Nam.

Anh ngữ: Có khả năng giao tiếp, nghe nói, đọc, viết.

- Kỹ năng:

Có kỹ năng kiểm tra và phân tích chất lượng nguyên liệu

Giao tiếp và phối hợp liên phòng ban tốt.

Lập kế hoạch và tổ chức công việc khoa học.

Kỹ năng báo cáo, xử lý sự cố và tư duy cải tiến.

Có khả năng chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Chăm chỉ, cầu thị, trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm

- Tin học: Thành thạo Word, Excel, Google Drive.

- Tổng thu nhập: 12-14 triệu (Lương CB từ 11-13 triệu + Thưởng KPI + Phụ cấp ăn trưa + Thưởng chuyên cần). Thử việc tháng đầu hưởng 85% lương, tháng thứ 2 hưởng 100% lương.

- Các chính sách thưởng, phúc lợi theo quy định của Công ty: Lương tháng 13, Thường ngày lễ. Quà các ngày (Sinh nhật, tết thiếu nhi, tết trung thu, Quốc tế phụ nữ, Phụ nữ Việt Nam).

- Được hưởng phép năm sau khi hoàn thành thử việc: 01 ngày / tháng

- Tham gia Team Building, Du xuân, Du lịch hàng năm do Công ty tổ chức.

- Người lao động được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty.

- Tăng lương định kỳ (tháng 01 hàng năm). Xét duyệt tăng trước thời hạn khi có thành tích xuất sắc.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

- Thời gian làm việc: từ 8h00-17h00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

