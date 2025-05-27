Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN
Ngày đăng tuyển: 27/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/06/2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN

Nhân viên quản lý chất lượng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 55 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Quản lý và duy trì các chương trình chứng nhận chất lượng nhà máy như HACCP, EU Organic, USDA Organic.
Soạn thảo, cập nhật và lưu trữ hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm theo đúng quy định pháp luật và tiêu chuẩn nội bộ.
Giám sát chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất, đóng gói và bảo quản.
Phối hợp với các phòng ban như R&D, Sản xuất, Mua hàng, Kinh doanh để đảm bảo chất lượng hàng hóa và giải quyết các vấn đề phát sinh.
Tham gia quá trình đánh giá nội bộ, tiếp đoàn đánh giá bên ngoài khi cần.
Báo cáo định kỳ và đột xuất về chất lượng sản phẩm cho cấp quản lý.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên môn Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Quản lý chất lượng hoặc những chuyên ngành đào tạo QLCL lĩnh vực Thực Phẩm.
Độ tuổi: 23 đến 40 tuổi
- Kiến thức:
Hiểu biết sâu về các hệ thống tiêu chuẩn chất lượng như HACCP, EU và USDA Organic.
Nắm rõ quy định pháp luật về công bố sản phẩm thực phẩm tại Việt Nam.
Anh ngữ: Có khả năng giao tiếp, nghe nói, đọc, viết.
- Kỹ năng:
Có kỹ năng kiểm tra và phân tích chất lượng nguyên liệu
Giao tiếp và phối hợp liên phòng ban tốt.
Lập kế hoạch và tổ chức công việc khoa học.
Kỹ năng báo cáo, xử lý sự cố và tư duy cải tiến.
Có khả năng chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chăm chỉ, cầu thị, trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm
- Tin học: Thành thạo Word, Excel, Google Drive.

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: 12-14 triệu (Lương CB từ 11-13 triệu + Thưởng KPI + Phụ cấp ăn trưa + Thưởng chuyên cần). Thử việc tháng đầu hưởng 85% lương, tháng thứ 2 hưởng 100% lương.
- Các chính sách thưởng, phúc lợi theo quy định của Công ty: Lương tháng 13, Thường ngày lễ. Quà các ngày (Sinh nhật, tết thiếu nhi, tết trung thu, Quốc tế phụ nữ, Phụ nữ Việt Nam).
- Được hưởng phép năm sau khi hoàn thành thử việc: 01 ngày / tháng
- Tham gia Team Building, Du xuân, Du lịch hàng năm do Công ty tổ chức.
- Người lao động được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty.
- Tăng lương định kỳ (tháng 01 hàng năm). Xét duyệt tăng trước thời hạn khi có thành tích xuất sắc.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
- Thời gian làm việc: từ 8h00-17h00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà vườn số 2, 671 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-quan-ly-chat-luong-thu-nhap-12-14-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job360461
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Hạn nộp: 19/09/2025
Long An Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HYPERION
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HYPERION
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam)
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hanoia CO., Ltd
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Hanoia CO., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu
Hanoia CO., Ltd
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hưng Yên Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Hạn nộp: 19/09/2025
Long An Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HYPERION
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HYPERION
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam)
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hanoia CO., Ltd
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Hanoia CO., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu
Hanoia CO., Ltd
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hưng Yên Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH MTV Takazono Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH MTV Takazono Việt Nam
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH MTV ANT FARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MTV ANT FARM
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTRINEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTRINEST
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
Trên 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ LẬP PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ LẬP PHÚC
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILYMART VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILYMART VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN BON FOOD & BEVERAGE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BON FOOD & BEVERAGE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH VK CONNECTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH VK CONNECTION
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH MTV Takazono Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH MTV Takazono Việt Nam
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH LAMKWANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LAMKWANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH LAMKWANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LAMKWANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH LAMKWANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LAMKWANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH LAMKWANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LAMKWANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ LẬP PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ LẬP PHÚC
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ LẬP PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ LẬP PHÚC
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ LẬP PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ LẬP PHÚC
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH LAMKWANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LAMKWANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH LAMKWANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LAMKWANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH LAMKWANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LAMKWANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH LAMKWANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LAMKWANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần In & Bao Bì Thái Bình Dương
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm