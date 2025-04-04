Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 800 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tìm hiểu sản phẩm về thiết bị trong labo Giải phẫu bệnh, phân tích sản phẩm cạnh tranh và lập các kế hoạch thúc đẩy bán hàng;

- Tìm hiểu và thu thập thông tin về thị trường, đối thủ và khách hàng và xu hướng thị trường trong lĩnh vực y sinh (vi sinh, di truyền, giải phẫu bệnh, hỗ trợ sinh sản, sinh hóa huyết học, nuôi cấy mô, tế bào...)

- Tiếp xúc nắm bắt thông tin về kế hoạch mua sắm, đầu tư, nhu cầu sản phẩm, kế hoạch ngân sách; đưa sản phẩm của công ty vào danh mục mua sắm.

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, ứng dụng của sản phẩm cho khách hàng. Tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu, thuyết trình sản phẩm cho khách hàng có quan tâm;

- Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, tiến hành tư vấn và giới thiệu dòng thiết bị thích hợp theo mức đầu tư, nhu cầu cho khách hàng;

- Phối hợp thực hiện các nghiệp vụ của quy trình bán hàng, như: xây dựng cấu hình thiết bị, làm hồ sơ thầu, các công việc liên quan như thương thảo hợp đồng, thông báo giao hàng, theo dõi dịch vụ sau bán hàng.

- Nắm vững các quy trình, chính sách bán hàng, marketing, bảo hành, bảo trì của công ty để tư vấn, đàm phán với khách hàng một cách rõ ràng, chính xác;

- Phối hợp triển khai các chương trình khảo sát, phản hồi của khách hàng và các hoạt động marketing khác.

- Thực hiện báo cáo tháng/quý/nửa năm/năm cho BGĐ và hãng nước ngoài các thông tin thị trường sản phẩm phụ trách