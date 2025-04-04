Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 800 USD

Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa

Mức lương
400 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 15 Đường C18, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 400 - 800 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tìm hiểu sản phẩm về thiết bị trong labo Giải phẫu bệnh, phân tích sản phẩm cạnh tranh và lập các kế hoạch thúc đẩy bán hàng;
- Tìm hiểu và thu thập thông tin về thị trường, đối thủ và khách hàng và xu hướng thị trường trong lĩnh vực y sinh (vi sinh, di truyền, giải phẫu bệnh, hỗ trợ sinh sản, sinh hóa huyết học, nuôi cấy mô, tế bào...)
- Tiếp xúc nắm bắt thông tin về kế hoạch mua sắm, đầu tư, nhu cầu sản phẩm, kế hoạch ngân sách; đưa sản phẩm của công ty vào danh mục mua sắm.
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, ứng dụng của sản phẩm cho khách hàng. Tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu, thuyết trình sản phẩm cho khách hàng có quan tâm;
- Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, tiến hành tư vấn và giới thiệu dòng thiết bị thích hợp theo mức đầu tư, nhu cầu cho khách hàng;
- Phối hợp thực hiện các nghiệp vụ của quy trình bán hàng, như: xây dựng cấu hình thiết bị, làm hồ sơ thầu, các công việc liên quan như thương thảo hợp đồng, thông báo giao hàng, theo dõi dịch vụ sau bán hàng.
- Nắm vững các quy trình, chính sách bán hàng, marketing, bảo hành, bảo trì của công ty để tư vấn, đàm phán với khách hàng một cách rõ ràng, chính xác;
- Phối hợp triển khai các chương trình khảo sát, phản hồi của khách hàng và các hoạt động marketing khác.
- Thực hiện báo cáo tháng/quý/nửa năm/năm cho BGĐ và hãng nước ngoài các thông tin thị trường sản phẩm phụ trách

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Khoa

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 15 Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

